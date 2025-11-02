السباحة التونسية سارة بن أحمد تحرز ذهبية سباق 400 متر زعانف ثنائية في جولة أبوظبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6907095da26fb9.48359964_jlemkqhgfonip.jpg width=100 align=left border=0>

توّجت السباحة التونسية سارة بن أحمد بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر زعانف ثنائية بتوقيت 3:59.21، خلال جولة أبوظبي من كأس العالم للسباحة بالزعانف، التي أقيمت أمس السبت في الإمارات العربية المتحدة.



وتفوّقت البطلة التونسية على المصرية رقية عصام محمد التي احتلّت المركز الثاني بتوقيت 4:08.28، فيما جاءت الكازاخستانية أليسا أصيلغاراييفا في المرتبة الثالثة بزمن 4:14.00.









يُذكر أنّ سارة بن أحمد كانت قد أحرزت، يوم 9 أكتوبر الماضي، الميدالية الذهبية في سباق 1000 متر زعانف ثنائية ضمن فئة الوسطيات في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة، التي أقيمت بمدينة العلمين في مصر.

