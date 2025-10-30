البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (سيدات): الترجي الرياضي يفوز على فتيات العيون الكويتي بثلاثة أشواط نظيفة
فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الخميس على نادي فتيات العيون الكويتي بنتيجة 3-0 (تفاصيل الأشواط: 25-19، 25-8، 25-13) ضمن منافسات الجولة الرابعة من النسخة الحادية والعشرين للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، المتواصلة بقصر الرياضة بالمنزه إلى غاية 1 نوفمبر 2025.
وكانت فتيات النادي الإفريقي قد فزن في وقت سابق من اليوم على نادي الرواد السوري بنتيجة 3-0 (25-13، 25-12، 25-16) في لقاء لحساب الجولة نفسها.
نتائج المبارياتالخميس 30 أكتوبر 2025
* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0
* نادي الرواد (سوريا) – النادي الإفريقي (تونس): 0-3
* الترجي الرياضي (تونس) – فتيات العيون (الكويت): 3-0
* النادي النسائي بقرطاج: معفى
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي الرواد (سوريا): 3-0
* الترجي الرياضي (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0
* النادي النسائي بقرطاج (تونس) – فتيات العيون (الكويت): 3-0
* النادي الإفريقي: معفى
الاثنين 27 أكتوبر 2025
* فتيات العيون (الكويت) – النادي الإفريقي (تونس): 0-3
* ناصرية بجاية (الجزائر) – الترجي الرياضي (تونس): 3-2
* نادي قرطاج (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0
* نادي الرواد (سوريا): معفى
الأحد 26 أكتوبر 2025
* ناصرية بجاية (الجزائر) – النادي الإفريقي (تونس): 3-1
* نادي سلوى الصباح (الكويت) – فتيات العيون (الكويت): 3-1
* نادي الرواد (سوريا) – نادي قرطاج (تونس): 0-3
* الترجي الرياضي (تونس): معفى
الترتيب الحالي| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ---------------------------- | ------ | --------- |
| ناصرية بجاية (الجزائر) | 10 | 4 |
| النادي النسائي بقرطاج (تونس) | 9 | 3 |
| الترجي الرياضي (تونس) | 8 | 3 |
| النادي الإفريقي (تونس) | 6 | 3 |
| نادي سلوى الصباح (الكويت) | 3 | 4 |
| نادي الرواد (سوريا) | 0 | 3 |
| فتيات العيون (الكويت) | 0 | 4 |
برنامج المباريات القادمةالجمعة 31 أكتوبر 2025
* س14: النادي الإفريقي (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت)
* س16: فتيات العيون (الكويت) × نادي الرواد (سوريا)
* س18: نادي قرطاج (تونس) × الترجي الرياضي (تونس)
السبت 1 نوفمبر 2025
* س14: ناصرية بجاية (الجزائر) × فتيات العيون (الكويت)
* س16: نادي الرواد (سوريا) × الترجي الرياضي (تونس)
* س18: النادي الإفريقي (تونس) × نادي قرطاج (تونس)
الأحد 2 نوفمبر 2025
* س14: نادي سلوى الصباح (الكويت) × نادي الرواد (سوريا)
* س16: النادي الإفريقي (تونس) × الترجي الرياضي (تونس)
* س18: ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي قرطاج (تونس)
