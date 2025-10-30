البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (سيدات): الترجي الرياضي يفوز على فتيات العيون الكويتي بثلاثة أشواط نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ffb1a80e9839.24064139_fqneglkiopjhm.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الخميس على نادي فتيات العيون الكويتي بنتيجة 3-0 (تفاصيل الأشواط: 25-19، 25-8، 25-13) ضمن منافسات الجولة الرابعة من النسخة الحادية والعشرين للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، المتواصلة بقصر الرياضة بالمنزه إلى غاية 1 نوفمبر 2025.



وكانت فتيات النادي الإفريقي قد فزن في وقت سابق من اليوم على نادي الرواد السوري بنتيجة 3-0 (25-13، 25-12، 25-16) في لقاء لحساب الجولة نفسها.









نتائج المباريات

الخميس 30 أكتوبر 2025



* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0

* نادي الرواد (سوريا) – النادي الإفريقي (تونس): 0-3

* الترجي الرياضي (تونس) – فتيات العيون (الكويت): 3-0

* النادي النسائي بقرطاج: معفى



الثلاثاء 28 أكتوبر 2025



* ناصرية بجاية (الجزائر) – نادي الرواد (سوريا): 3-0

* الترجي الرياضي (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0

* النادي النسائي بقرطاج (تونس) – فتيات العيون (الكويت): 3-0

* النادي الإفريقي: معفى



الاثنين 27 أكتوبر 2025



* فتيات العيون (الكويت) – النادي الإفريقي (تونس): 0-3

* ناصرية بجاية (الجزائر) – الترجي الرياضي (تونس): 3-2

* نادي قرطاج (تونس) – نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0

* نادي الرواد (سوريا): معفى



الأحد 26 أكتوبر 2025



* ناصرية بجاية (الجزائر) – النادي الإفريقي (تونس): 3-1

* نادي سلوى الصباح (الكويت) – فتيات العيون (الكويت): 3-1

* نادي الرواد (سوريا) – نادي قرطاج (تونس): 0-3

* الترجي الرياضي (تونس): معفى



الترتيب الحالي

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ---------------------------- | ------ | --------- |

| ناصرية بجاية (الجزائر) | 10 | 4 |

| النادي النسائي بقرطاج (تونس) | 9 | 3 |

| الترجي الرياضي (تونس) | 8 | 3 |

| النادي الإفريقي (تونس) | 6 | 3 |

| نادي سلوى الصباح (الكويت) | 3 | 4 |

| نادي الرواد (سوريا) | 0 | 3 |

| فتيات العيون (الكويت) | 0 | 4 |



برنامج المباريات القادمة

الجمعة 31 أكتوبر 2025



* س14: النادي الإفريقي (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت)

* س16: فتيات العيون (الكويت) × نادي الرواد (سوريا)

* س18: نادي قرطاج (تونس) × الترجي الرياضي (تونس)



السبت 1 نوفمبر 2025



* س14: ناصرية بجاية (الجزائر) × فتيات العيون (الكويت)

* س16: نادي الرواد (سوريا) × الترجي الرياضي (تونس)

* س18: النادي الإفريقي (تونس) × نادي قرطاج (تونس)



الأحد 2 نوفمبر 2025



* س14: نادي سلوى الصباح (الكويت) × نادي الرواد (سوريا)

* س16: النادي الإفريقي (تونس) × الترجي الرياضي (تونس)

