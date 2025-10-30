توزر تحظى باهتمام كبير على مستوى الدعاية والترويج في ظلّ تحسن مؤشر الاستثمار السياحي (مدير عام الديوان الوطني للسياحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>

قال المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية، محمد المهدي الحلوي، خلال أشغال المجلس الجهوي للسياحة بتوزر، المنعقد اليوم الخميس، بمقر الولاية، إن "توزر تحظى باهتمام كبير على مستوى الدعاية والترويج للمنتج السياحي من خلال استقبال المؤثرين والوفود الصحفية ما يعكس أهميتها كوجهة سياحية".

وأضاف أن "الجهة تشهد تحسنا خصوصا في مستوى الاستثمار السياحي بإعادة فتح عدد من النزل السياحية المغلقة منها وحدة فتحت أبوابها مجدّدا في معتمدية تمغزة، ووحدتان بصدد التحضير لإعادة الفتح في نفطة وتوزر تزامنا مع تنظيم مجموعة من التظاهرات السياحية الترويجية منها الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية، والدورة الثانية من الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية.

وأكّد أنّ هذه التظاهرات تعزّز جاذبية الوجهة السياحية بولاية توزر، وتدفع نحو تنمية النشاط، وتحسين نسق توافد السياح، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص حيز مهم في التظاهرات والصالونات الدولية للتعريف بالسياحة الصحراوية وبالخصوص ولاية توزر التي يتم أيضا إفرادها بحيز على مستوى الترويج الرقمي ما يعكس اهتمام وزارة السياحة والصناعات التقليدية بهذه الوجهة.





وانعكست الجهود المبذولة إيجابا على مؤشرات القطاع سواء على المستوى الجهوي أو الوطني بتطور عدد السياح الوافدين على المستوى الوطني بنسبة 9،2 بالمائة بتوافد 9 ملايين و57 ألف سائح حتى يوم 20 أكتوبر الجاري، وتجاوز حجم الاستثمار السياحي عتبة واحد مليار دينار، معربا عن أمله في أن تنعكس مجمل هذه المؤشرات إيجابا على المداخيل السياحية التي سجلت بدورها تحسنا بـ 8 بالمائة.



وخصّص المجلس الجهوي للسياحة حيزا مهما من أشغاله للاستماع إلى مشاغل أهل المهنة ومقترحاتهم والتي تركزت حول الاستثمار والترويج والربط الجوي عبر مطار توزر نفطة الدولي، وإشكاليات المحيط، ودعم البلديات، والتظاهرات الثقافية والسياحية.

ودعا الحضور إلى ضرورة إفراد السياحة الصحراوية بقوانين خاصّة على مستوى التراخيص والنشاط خارج الفضاءات السياحية، وتشجيع الاستثمار، وإلى تدخل الوكالة العقارية السياحية بتهيئة منطقة سياحية ثانية في الجهة، وطرحوا بعض الإشكاليات التي تعيق وصول السائح على غرار ضعف البنية التحتية للطرقات والمسالك بالمناطق السياحية، وصعوبة الوصول إلى الجهة لغياب طريق سيارة.

وفي سياق رده على مجمل التدخلات، أشار المدير العام لديوان السياحة إلى تسجيل حركية طيبة بفضل الخط الجوي توزر باريس، وإلى أهمية تدخل صندوق حماية المناطق السياحية، داعيا البلديات إلى اعداد ملفات مشاريع في الغرض، ومهنيي القطاع إلى اعداد برامج تظاهرات ترويجية لسنة 2026 التي تتزامن مع احتفال تونس بخمسينية تصوير فيلم حرب النجوم لأول مرة في تونس.