توزر: ارتفاع في وتيرة الحجوزات بالوحدات السياحية وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة 15,2 بالمائة

Publié le Jeudi 30 Octobre 2025
      
تشهد الوجهة السياحية بولاية توزر ارتفاعا في وتيرة الحجوزات بالنزل السياحية تزامنا مع افتتاح الموسم الشتوي وعطلة نصف الثلاثي الأول، ويتوقع أن يتواصل هذا النسق التصاعدي حتى نهاية السنة، وفق المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.

وأوضح سبيطة، في تصريح لصحفية "وات"، أن الحركية المسجّلة في الفترة الحالية تعود إلى تزامن العطلة مع تنظيم عدد هام من التظاهرات الثقافية والسياحية أبرزها مهرجان الموسيقى الصوفية والروحية روحانيات نفطة.

وفي هذا السياق، سجّلت الجهة أرقاما مشجعة من حيث عدد السياح الوافدين والليالي المقضاة ارتفعت خلال شهر أكتوبر الجاري بتسجيل زيادة في عدد الليالي المقضاة بنسبة 15,2 بالمائة حتى يوم 20 أكتوبر 2025،  متجاوزة بذلك النسبة الوطنية المقدرة بـ 9 بالمائة، وفق نفس المصدر.

ومن المنتظر أن يتواصل النسق التصاعدي للمؤشرات السياحية ليتجاوز الأرقام المسجلة خلال السنة الماضية، إذ يتوقع أن تحقق ولاية توزر مع نهاية السنة قرابة 200 ألف ليلة مقضاة في ظل مؤشرات وطنية ستصل إلى 11 مليون ليلة مقضاة وهو رقم قياسي لم تسجله الجهة منذ عدة سنوات، وساهمت في تحقيقة الجهود المبذولة لدعم الربط الجوي بالجهة عن طريق شركات طيران أخرى إضافة إلى الرحلات الحالية.
وأبرز سبيطة  أنه استعدادا لهذه الحركية نفّذت بلديات الجهة مدعومة بصندوق حماية المناطق السياحية تدخلات مهمّة في المحيط السياحي ساهمت في تحسن جودة المحيط السياحي بأغلب المواقع السياحية وداخل المدن.


الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
