Babnet   Latest update 19:05 Tunis

ممثلو خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم يطالبون برصد اعتمادات لانتداب الدفعة الأولى من هذه الفئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690252a72e5646.05571278_iempgflonhkqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 18:44 قراءة: 1 د, 3 ث
      
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، صباح اليوم الأربعاء، بقصر باردو، وفدين من ممثلي خريجي الجامعات التونسية ممن طالت بطالتهم، من مختلف الولايات، والذين نفذوا اليوم اعتصاما أمام مقر المجلس.

وأبلغ الحاضرون رئيس مجلس نواب الشعب مطالبهم المتمثلة في عرض مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية على الجلسة العامة وتقديم فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق برصد اعتمادات لانتداب الدفعة الأولى من هذه الفئة.



وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهمه الدائم لمطالب خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومتابعته الدائمة لمشاغلهم، مشيرا إلى حرص مجلس نواب الشعب على الحفاظ على وحدة الدولة، مؤكدا ان هذا الاشكال سيجد طريقه الى الحل "بفضل التناغم الذي يميز العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وحرصهما على الالمام بحاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته".

وبين أن مجلس نواب الشعب ينكب حاليا على دراسة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مضيفا أن مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، سيكون على رأس أولويات العمل التشريعي للمجلس بعد 10 ديسمبر 2025 الاجل الدستوري لإنهاء النظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية.

واكد في هذا الصدد ان مكتب المجلس سيتولى ضبط التاريخ النهائي لعرض هذا المقترح على الجلسة العامة، مبرزا الحرص على ضمان النجاعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المنتظرة منه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317536


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:02
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
25°-18
26°-20
24°-17
24°-17
  • Avoirs en devises
    24738,0

  • (29/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41507 DT        1$ =2,93180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    