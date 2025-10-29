Babnet   Latest update 17:27 Tunis

تونس تحتضن يومي 12 و 13 ديسمبر 2025 المؤتمر 50 للطب تحت شعار "من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء العملي في الكتابة العلمية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69023740af1592.44476130_engimkqhofjpl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 17:07
      
تحت شعار من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء العملي في الكتابة العلمية"، تحتضن تونس المؤتمر الوطني 50 للطب يومي 12 و13 ديسمبر 2025 في بتونس العاصمة، للتحاور بخصوص تاثير الذكاء الاصطناعي على البحث والكتابة العلمية.

وتنظَّم هذا الحدث الجمعية التونسية للعلوم الطبية تحت إشراف جامعة تونس المنار وكلية الطب بتونس.



ويهدف هذا المؤتمر، الذي يضم المجتمعين الطبي والعلمي وتحضره نخبة الاطباء التونسيين إلى بحث التحولات العميقة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال البحث الطبي والبيولوجي، مع التطرّق إلى الفرص التي يتيحها والتحديات الأخلاقية التي يطرحها، وأفضل الممارسات من أجل كتابة علمية دقيقة في العصر الرقمي.

ويتضمن برنامج اليومين محاضرات عامة وورشات تطبيقية وموائد مستديرة، اذ ستركز النقاشات على مواضيع من أبرزها "بناء هوية الباحث" و"تحسين جودة الكتابات العلمية بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي" و"أدوات البحث البيبليوغرافي" و"إنجاز التحاليل المجمّعة وتصميم الرسوم البيانية العلمية".

كما ستُخصَّص جلسات لمناقشة قضايا حساسة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المسؤولية، واستدامة استخدامه، إضافةً إلى استراتيجيات عملية لتفادي رفض المقالات من قبل هيئات التحرير العلمية.

ويُعدّ هذا المؤتمر فرصة فريدة لتبادل الخبرات، والتعلّم، والابتكار، وتثمين البحث الطبي التونسي في ظل التحول الرقمي المتسارع وصعود الذكاء الاصطناعي.


