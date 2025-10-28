Babnet   Latest update 21:13 Tunis

باجة: الدورة التاسعة لمهرجان الرمان بتستور من 29 اكتوبر  الى  2 نوفمبر وسط توقع صابة طيبة للرمان بالمنطق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69011d1369b595.44856127_jkhfoglmqipne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 20:42
      
تنطلق غدا الاربعاء  29 اكتوبر 2025 فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الرمان بتستور لتتواصل حتى يوم 2 نوفمبر 2025 ,وذلك وسط توقع صابة طيبة للرمان بالمنطقة
و ينتظر ان تبلغ  الصابة 15 الف طن منها 12 الف طن بمعتمدية تستور  التى تعد اكبر  موطن لانتاج الرمان بباجة ومن اكبر مواطن الانتاج بتونس بانتاجها خاصة لصنف التونسي والقابسي.


ويتضمن برنامج المهرجان  الذى تنظمه جمعية مهرجان تستور فى فعاليات الافتتاح غدا الاربعاء محاضرة حول السياحة بتستور ومداخلة للمجمع المهني المشترك للغلال وخرجة فرقة شيوخ المالوف وعيساوية المالوف بتستور وعرض لمجموعة الانشاد التراثي ومجموعة تستور للمالوف وسهرة مع الفنانيين درة الفورتي ومحمد الجبالي  وانيس الخماسي


وينتظم يوم 30 اكتوبر عرض تنشيطي للاطفال ومحاضرة علمية حول الممارسات الفلاحية القديمة عند الاندلس وعرض للدبكة السورية وسهرة فنية يؤثثها التراث الغنائي الكافي ،لتتواصل الدورة فى اليوم  الثالث بعرض للاطفال ومحاضرة حول التراث المائي وعرض فني بعنوان نسمات اندلسية وسهرة مع فرقة العوادة .
وخصص يوم 1 نوفمبر القادم للطبخ الفرجوى وتذوق الاكلات الاندلسية وعرض شبابي لل"الراب" وعرض للفرقة النسائية  سلطانة فويس وسهرة للفنانيين هشام سلام وعادل يونس لتختتم دورة المهرجان الاحد القادم بعرض ماجورات قصر هلال وعرض تنشيطي للاطفال وبعرض "الزيطة" وسهرة مع "الخمسة ب"قيادة خميس شوية.
 وتجدر الاشارة الى ان مساحات الرمان بباجة سنة 2025 تبلغ  1600 هكتارا منها 1250 هكتارا  بتستور والسلوقية علي ضفاف وادى مجردة  وبالمناطق السقوية لتستور.


