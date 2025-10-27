Babnet   Latest update 15:48 Tunis

متحف العملة للبنك المركزي التونسي ينظم ورشة دولية حول "الأيقونوغرافيا النقدية" من 3 إلى 6 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff70882cd2e6.42679879_kgpjoliqfenmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 15:22 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تنظم ادارة متحف العملة بالبنك المركزي التونسي من 3 إلى 6 نوفمبر 2025، ورشة تقنية حول تحت عنوان "الأيقونوغرافيا النقدية" (Iconographie Monétaire) في علاقة بمجال النقود .

وافاد محمد علي العسكري مدير متحف العملة في تصريح لـ"وات"، ان هذه الورشة تنعقد في اطار مزيد نشر المعرفة وتعزيز البحث العلمي في مجال النقود.



وتسعى هذه الورشة، وفق المتحدث، الى الإسهام في فكّ شفرات الصورة النقدية وتمكين طلبة الدكتوراه والباحثين الشباب من التعمق في إشكاليات الصورة والرسالة التواصلية للنقود، وذلك بدءاً من العصور القديمة وصولاً إلى الفترة الوسيطة.

واضاف ان الورشة ستوفر تدريباً عملياً ونظرياً رفيع المستوى، يشرف عليه نخبة من المتخصصين المشهورين من جامعات ومتاحف ومعاهد بحث عالمية.

ويتكون برنامج الورشة من محورين رئيسيين يهم الاول الجانب النظري من خلال التركيز على تقديم الأسس المنهجية والتطورات التي شهدها هذا التخصص فيما يعتمد الجانب الثاني وهو تطبيقي على دراسة حالات محددة وتحليل لسكّ نقود معينة.

ولاحظ العسكري ان الورشة ستساهم في تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لتفسير الأيقونوغرافيا النقدية بدقة علمية ودمج هذه الوثائق بفعالية في صلب أبحاثهم العلمية مشيرا إلى أن هذه الورشة تعد استكمالاً لسلسلة من الدورات التكوينية المرجعية التي نُظمت في الأعوام السابقة.

وتمثل هذه الفعالية خطوة جديدة ومحورية في انفتاح المتحف النقدي على الحركية الدولية للبحث ومساهمته الفعّالة في تطوير المعارف ضمن مجال يشهد نمواً وازدهاراً.

وخلص مدير متحف العملة الى التاكيد على ان هذه التظاهرة ولئن كانت موجهة ، لجمهور متخصص، إلا انها تبرز رغبة متحف العملة للبنك المركزي التونسي في تعزيز دوره كمركز للتدريب والخبرة العلمية والإشعاع الثقافي، وفاءً لرسالته الأساسية المتمثلة في الإسهام في حفظ وفهم ونقل التاريخ النقدي لتونس والعالم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317400


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:04
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-18
24°-16
27°-16
25°-18
26°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    