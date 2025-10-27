متحف العملة للبنك المركزي التونسي ينظم ورشة دولية حول "الأيقونوغرافيا النقدية" من 3 إلى 6 نوفمبر 2025

تنظم ادارة متحف العملة بالبنك المركزي التونسي من 3 إلى 6 نوفمبر 2025، ورشة تقنية حول تحت عنوان "الأيقونوغرافيا النقدية" (Iconographie Monétaire) في علاقة بمجال النقود .



وافاد محمد علي العسكري مدير متحف العملة في تصريح لـ"وات"، ان هذه الورشة تنعقد في اطار مزيد نشر المعرفة وتعزيز البحث العلمي في مجال النقود.



وتسعى هذه الورشة، وفق المتحدث، الى الإسهام في فكّ شفرات الصورة النقدية وتمكين طلبة الدكتوراه والباحثين الشباب من التعمق في إشكاليات الصورة والرسالة التواصلية للنقود، وذلك بدءاً من العصور القديمة وصولاً إلى الفترة الوسيطة.واضاف ان الورشة ستوفر تدريباً عملياً ونظرياً رفيع المستوى، يشرف عليه نخبة من المتخصصين المشهورين من جامعات ومتاحف ومعاهد بحث عالمية.ويتكون برنامج الورشة من محورين رئيسيين يهم الاول الجانب النظري من خلال التركيز على تقديم الأسس المنهجية والتطورات التي شهدها هذا التخصص فيما يعتمد الجانب الثاني وهو تطبيقي على دراسة حالات محددة وتحليل لسكّ نقود معينة.ولاحظ العسكري ان الورشة ستساهم في تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لتفسير الأيقونوغرافيا النقدية بدقة علمية ودمج هذه الوثائق بفعالية في صلب أبحاثهم العلمية مشيرا إلى أن هذه الورشة تعد استكمالاً لسلسلة من الدورات التكوينية المرجعية التي نُظمت في الأعوام السابقة.وتمثل هذه الفعالية خطوة جديدة ومحورية في انفتاح المتحف النقدي على الحركية الدولية للبحث ومساهمته الفعّالة في تطوير المعارف ضمن مجال يشهد نمواً وازدهاراً.وخلص مدير متحف العملة الى التاكيد على ان هذه التظاهرة ولئن كانت موجهة ، لجمهور متخصص، إلا انها تبرز رغبة متحف العملة للبنك المركزي التونسي في تعزيز دوره كمركز للتدريب والخبرة العلمية والإشعاع الثقافي، وفاءً لرسالته الأساسية المتمثلة في الإسهام في حفظ وفهم ونقل التاريخ النقدي لتونس والعالم.