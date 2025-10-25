Babnet   Latest update 22:09 Tunis

مجلس وزاري مضيّق لمتابعة خطة إنجاح موسم زيت الزيتون 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fd39550a8903.05722243_gofpjqenihmkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 21:55 قراءة: 1 د, 46 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان نجاح موسم زيت الزيتون 2025-2026.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الأشغال على أهمية التحكم في كل مراحل الموسم من الجني إلى الخزن، ثم التحويل والتسويق والتصدير، مع الحفاظ على جودة المنتوج والترفيع في حجم الصادرات، خاصة زيت الزيتون المعلّب، بالإضافة إلى مزيد تشجيع الاستهلاك الداخلي وترشيد الأسعار.



كما شدّدت على أنّ الدولة، تعتمد مقاربة ترتكز على دعم صغار الفلاحين عبر تسهيل التمويل وتبسيط إجراءات القروض، إلى جانب فتح أسواق جديدة لصادرات الزيت نحو أمريكا اللاتينية وآسيا والعمل على تثمين المنتوج التونسي من خلال التعليب المحلي.

عرض الاستعدادات للموسم الجديد

قدّم وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ عرضا حول الاستعدادات، مذكّرًا بالنجاح الاستثنائي للموسم الفارط بفضل:

* إقرار إجراءات رئاسية في نوفمبر 2024 لتعزيز قدرات التخزين والتحويل والتصدير.
* تكليف الديوان الوطني للزيت بتخزين كميات من الزيت لدى الفلاحين والخواص مع إسناد منح.
* تسهيل التصدير الحرّ للزيت السائب وتمويل موسم الجني عبر قروض ميسّرة لصغار الفلاحين.

الإجراءات الجديدة لموسم 2025-2026

شمل المجلس الموافقة على سلسلة من التدابير العملية، من أبرزها:

على مستوى الإنتاج

* توفير اليد العاملة ووسائل النقل والسكن عند الاقتضاء.
* إسناد الأولوية لصغار الفلاحين للحصول على منح الجني الآلي.

على مستوى التخزين

* تخزين ما بين 100 و150 ألف طن لمدة ثلاثة أشهر بمنح موجهة للفلاحين والمتدخلين.
* تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة لشراء الزيت وتمويل الخزن.

على مستوى التمويل

* دعوة البنك المركزي لإعادة جدولة قروض أصحاب المعاصر المتضررين.
* حثّ البنوك على مرافقة صغار الفلاحين وتمويل مختلف مراحل الإنتاج والتحويل والتصدير.
* التمديد في آجال توطين عائدات التصدير للأسواق البعيدة.

على مستوى الترويج الداخلي والتصدير

* الضغط على هوامش الربح في المساحات التجارية.
* ترويج زيت الزيتون المعلّب بأسعار مناسبة عبر الديوان الوطني للزيت.
* دعوة المطاعم والنزل للتعريف بالمنتوج التونسي المعلّب.
* الترفيع في حجم الصادرات للأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة.

على مستوى الحوكمة

* إعداد دراسة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الزيت من حيث الإنتاج والتثمين والتصدير.
* إطلاق عملية هيكلة للديوان الوطني للزيت بما يعزّز دوره الريادي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317322


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet32°
22° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-20
33°-21
23°-18
25°-17
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    