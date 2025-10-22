Babnet   Latest update 12:54 Tunis

جامعة تونس المنار الأولى وطنيا ومغاربيا حسب تصنيف QS للجامعات العربية لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025
      
احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والأولى مغاربيا والمرتبة 41 عربيا من بين 300 جامعة شملها تصنيف QS للجامعات العربية حسب بلاغ للجامعة على صفحتها على فيسبوك.

وحسب نفس المصدر صنفت جامعة تونس المنار ضمن أفضل 10 جامعات عربية في عدد من المؤشرات منها قوة شبكة البحث العلمي الدولي وجودة إطار التدريس والإطار الأكاديمي، ويأتي هذا التتويج ليعزز مكانة جامعة تونس المنار كصرح جامعي رائد في تونس والمنطقة العربية.



وتوجهت أسرة جامعة تونس المنار بهذه المناسبة بالتهنئة لإطار التدريس والبحث والإطار الإداري والطلبة وكل من ساهم ويساهم في إشعاع الجامعة العمومية وطنيا وإقليميا ودوليا.


