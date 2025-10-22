Babnet   Latest update 14:09 Tunis

مدنين: تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان "الغربوز" ببني خداش من 27 الى 31 اكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f8c050a43413.40904956_oknfilmehgjpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 14:09 قراءة: 1 د, 0 ث
      
بنكهة التين المجفف وبعبق التراث، تنطلق الدورة الثامنة لمهرجان "الغربوز" ببني خداش من ولاية مدنين، من 27 الى 31 اكتوبر، بجملة من الفقرات تثمن هذا المنتج الفلاحي المتاصّل بالمنطقة ثقافيا واقتصاديا، بلمسة احتفالية لها من التراث الكثير ومن الفرجة والندوات العلمية والمعارض والعروض الغنائية والمسرحية، مشكلة لوحة فسيفسائية جميلة.

ويتميز هذا المهرجان بخصوصيته الفلاحية، برؤية ثقافية تنموية، ومع كل دورة جديدة تنتعش منطقة بني خداش وتشهد حركة مميزة فتصبح قبلة للزوار ووجهة للاطلاع على  مقومات سياحية لهذه المعتمدية الجبلية ضمن وجهة الظاهر ذات الإشعاع الدولي.

تنتظم في كل دورة سهرات فنية منها التراثية بالاساس واخرى مسرحية وعروض للاطفال ومعرض لمنتوج فلاحي متجذر بالمنطقة، هو "غربوز" بني خداش ومشتقاته، مع منتجات فلاحية وحرفية اخرى تلقى الرواج والاقبال الكبيرين.


ومواصلة للجهود الرامية الى حصول "غربوز" بني خداش على التسمية المثبتة  للاصل، تنظم جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث ببني خداش، منظمة المهرجان،  ندوة فكرية تبحث في هذا المنتج من عدة جوانب علمية وصحية ومهارات وممارسات تراثية وغيرها، احياء لثقافة التين وتثمينا لتراث محلي.

 و"الغربوز " وفق تعريف الباحث اصيل معتمدية بني خداش الهاشمي حسبن، تسمية محلية ذات اصول امازيغية تعني التين المجفف، ولأهالي المناطق الجبلية بالجنوب التونسي والغرب الليبي تقاليد وثقافات في تجفيف التين وتشريحه وعنقدته وتحويله الى منتجات غذائية ذات قيمة بيولوجية وصحية مميزة .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317085


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:36
15:09
12:11
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
30°-20
28°-21
30°-20
29°-22
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   741,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    