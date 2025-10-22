مدنين: تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان "الغربوز" ببني خداش من 27 الى 31 اكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f8c050a43413.40904956_oknfilmehgjpq.jpg width=100 align=left border=0>

بنكهة التين المجفف وبعبق التراث، تنطلق الدورة الثامنة لمهرجان "الغربوز" ببني خداش من ولاية مدنين، من 27 الى 31 اكتوبر، بجملة من الفقرات تثمن هذا المنتج الفلاحي المتاصّل بالمنطقة ثقافيا واقتصاديا، بلمسة احتفالية لها من التراث الكثير ومن الفرجة والندوات العلمية والمعارض والعروض الغنائية والمسرحية، مشكلة لوحة فسيفسائية جميلة.



ويتميز هذا المهرجان بخصوصيته الفلاحية، برؤية ثقافية تنموية، ومع كل دورة جديدة تنتعش منطقة بني خداش وتشهد حركة مميزة فتصبح قبلة للزوار ووجهة للاطلاع على مقومات سياحية لهذه المعتمدية الجبلية ضمن وجهة الظاهر ذات الإشعاع الدولي.





تنتظم في كل دورة سهرات فنية منها التراثية بالاساس واخرى مسرحية وعروض للاطفال ومعرض لمنتوج فلاحي متجذر بالمنطقة، هو "غربوز" بني خداش ومشتقاته، مع منتجات فلاحية وحرفية اخرى تلقى الرواج والاقبال الكبيرين.





ومواصلة للجهود الرامية الى حصول "غربوز" بني خداش على التسمية المثبتة للاصل، تنظم جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث ببني خداش، منظمة المهرجان، ندوة فكرية تبحث في هذا المنتج من عدة جوانب علمية وصحية ومهارات وممارسات تراثية وغيرها، احياء لثقافة التين وتثمينا لتراث محلي.



و"الغربوز " وفق تعريف الباحث اصيل معتمدية بني خداش الهاشمي حسبن، تسمية محلية ذات اصول امازيغية تعني التين المجفف، ولأهالي المناطق الجبلية بالجنوب التونسي والغرب الليبي تقاليد وثقافات في تجفيف التين وتشريحه وعنقدته وتحويله الى منتجات غذائية ذات قيمة بيولوجية وصحية مميزة . تنتظم في كل دورة سهرات فنية منها التراثية بالاساس واخرى مسرحية وعروض للاطفال ومعرض لمنتوج فلاحي متجذر بالمنطقة، هو "غربوز" بني خداش ومشتقاته، مع منتجات فلاحية وحرفية اخرى تلقى الرواج والاقبال الكبيرين.ومواصلة للجهود الرامية الى حصول "غربوز" بني خداش على التسمية المثبتة للاصل، تنظم جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث ببني خداش، منظمة المهرجان، ندوة فكرية تبحث في هذا المنتج من عدة جوانب علمية وصحية ومهارات وممارسات تراثية وغيرها، احياء لثقافة التين وتثمينا لتراث محلي.و"الغربوز " وفق تعريف الباحث اصيل معتمدية بني خداش الهاشمي حسبن، تسمية محلية ذات اصول امازيغية تعني التين المجفف، ولأهالي المناطق الجبلية بالجنوب التونسي والغرب الليبي تقاليد وثقافات في تجفيف التين وتشريحه وعنقدته وتحويله الى منتجات غذائية ذات قيمة بيولوجية وصحية مميزة .