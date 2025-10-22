الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تُطلق طلب عروض لإعداد خطة استراتيجية للاستخدام الرشيد للطاقة في أفق 2035

في خطوة تعكس التزام تونس المتواصل بالتحول الطاقي والاستجابة لتحديات المناخ، أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن طلب عروض وطني (عدد 13/2025)، يهدف إلى إعداد خطة عمل وطنية للاستخدام الرشيد للطاقة في تونس في أفق سنة 2035.



ويتمثل المشروع يتمثل في صياغة خطة متكاملة وعملية لتعزيز النجاعة الطاقية على مختلف المستويات، الصناعية والسكنية والنقل والخدمات.



وينتظر أن ترسم هذه الخطة ملامح السياسات الطاقية المستقبلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعهدات تونس الدولية في مجال تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.ويندرج هذا الطلب ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تُؤسس لنموذج طاقي تونسي أكثر كفاءة واستقلالية وعدالة.ويُنتظر أن تساهم الخطة المنتظرة في توجيه الاستثمارات المستقبلية نحو المشاريع ذات الأثر الطاقي الإيجابي، وتدعيم قدرات البلاد على التفاوض في الأسواق الدولية للطاقة والتمويل المناخي.وتدعو الوكالة من خلال هذا الطلب مكاتب الدراسات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الخبراء المؤهلين الذين تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة في مجالات التخطيط الطاقي، النجاعة الطاقية، تحليل السياسات العمومية، والتغيرات المناخية.ويتوفر ملف طلب العروض بصفة مجانية وحصرية عبر منصة الشراءات العمومية الإلكترونية "تونابس" على الرابط التاليwww.tuneps.tnوحدّد آخر أجل لتقديم العروض يوم 24 نوفمبر 2025 على الساعة 10 صباحًا على ان فتح العروض في نفس اليوم على الساعة 11 صباحًا، بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.وتعد تونس من بين الدول المغاربية الرائدة في مجال السياسات الطاقية البديلة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الدعم الطاقي، بالإضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.وتسعى الدولة، من خلال مؤسساتها وعلى رأسها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى تقليص الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة بحلول 2035، عبر ترشيد الاستهلاك في القطاع السكني والصناعي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة مع تحسين الأداء الطاقي في وسائل النقل والبنية التحتية وكذلك تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية ذات العلاقة.