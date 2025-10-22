بورصة تونس تنهي حصّة الإربعاء على منحى إيجابي

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" معاملات، الإربعاء، على منحى إيجابي، وذلك للحصّة الثالثة على التوالي، وزاد بنسبة 0،4 بالمائة، وأدرك النقطة 12428، ليرتفع الأداء السنوي بنسبة 25،6 بالمائة،بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".



وارتفعت المعاملات خلال الحصّة، لتناهز 10،1 مليون دينار، بفضل تبادل كتلتين من أسهم مجمع بولينا القابضة، بقيمة 3،4 مليون دينار.



وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، لسهم الشركة التونسية للبنك، وتطوّر سعره، بنسبة 5 بالمائة، وأقفل عند مستوى 4،030 دينار، وراكم مبادلات، بقيمة 261 ألف دينار دينار.وارتفع سعر سهم الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، بدوره، بنسبة 4،5 بالمائة، وأنهى الحصّة عند مستوى 21،790 دينار، وسط مبادلات ضعيفة لم تتخط عتبة 12 ألف دينار.في المقابل، تراجع سهم أوروسيكل، بنسبة 6 بالمائة، ،خلال الحصّة، وبلغ سعره عند الإقفال مستوى 12،410 دينار، ليستحوذ على مبادلات بقيمة 454 ألف دينار.وفقد سهم اسمنت قرطاج، من ناحيته، 2،7 بالمائة، من قيمته واختتم الحصّة، عند مستوى 1،810 دينار، وجذب السهم مبادلات بقيمة 409 ألف دينار.وسطع نجم سهم مجمع بولينا القابضة، واستأثر ب4،6 مليون دينار من المعاملات، وأقفل السهم عند مستوى 16،160 دينار، بعد زيادة سعره، بنسبة 3،1 بالمائة.