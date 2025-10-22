Babnet   Latest update 20:14 Tunis

بودربالة يلتقي ممثّلين عن أعوان الإعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f913752d0c90.79186708_hpikoelngqmfj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 20:14 قراءة: 0 د, 49 ث
      
استعرض ممثّلون عن أعوان الإعتمادات المفوضة العاملين بوزارة الداخلية، خلال لقائهم اليوم الأربعاء بقصر باردو، مع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، مشاغلهم المتمثّلة خاصة في مطالبتهم بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية وبحقهم في الادماج والترسيم، معتبرين أن ظروف عملهم تعد شكلا من أشكال التشغيل الهش.

وطالبوا خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، بالتسريع في إيجاد الحلول الكفيلة بالاستجابة الى مشاغل هؤلاء الأعوان، الذين يتوزعون على مختلف الإدارات والمصالح الجهوية والمحلية التابعة لوزارة الداخلية.



وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب، عن تفهّمه لهذه المشاغل، مبرزا حرص البرلمان على المساهمة في معالجة مثل هذه الوضعيات الاجتماعية والمهنية وفق الدور الموكول لنواب الشعب.

وحضرت اللقاء النائب سيرين مرابط، التي كانت وافتها وزارة الداخلية في جويلية الماضي، برد على سؤال كتابي حول هذه المسألة، جاء فيه بأنّ العدد الجملي لعملة الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية يبلغ قرابة 3300 عامل، موزّعين للقيام بأعمال التنظيف والحراسة والجنانة وأحيانا المساعدة في بعض المهام الإدارية.

كما أفادت وزارة الدّاخلية في ردها، بأنّه تمت موافاة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بملفات هؤلاء الأعوان.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317113


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:36
15:09
12:11
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
28°-20
31°-20
30°-22
  • Avoirs en devises
    24829,0

  • (22/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41039 DT        1$ =2,93481 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/10)   741,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    