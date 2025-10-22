بودربالة يلتقي ممثّلين عن أعوان الإعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f913752d0c90.79186708_hpikoelngqmfj.jpg width=100 align=left border=0>

استعرض ممثّلون عن أعوان الإعتمادات المفوضة العاملين بوزارة الداخلية، خلال لقائهم اليوم الأربعاء بقصر باردو، مع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، مشاغلهم المتمثّلة خاصة في مطالبتهم بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية وبحقهم في الادماج والترسيم، معتبرين أن ظروف عملهم تعد شكلا من أشكال التشغيل الهش.



وطالبوا خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، بالتسريع في إيجاد الحلول الكفيلة بالاستجابة الى مشاغل هؤلاء الأعوان، الذين يتوزعون على مختلف الإدارات والمصالح الجهوية والمحلية التابعة لوزارة الداخلية.









وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب، عن تفهّمه لهذه المشاغل، مبرزا حرص البرلمان على المساهمة في معالجة مثل هذه الوضعيات الاجتماعية والمهنية وفق الدور الموكول لنواب الشعب.



وحضرت اللقاء النائب سيرين مرابط، التي كانت وافتها وزارة الداخلية في جويلية الماضي، برد على سؤال كتابي حول هذه المسألة، جاء فيه بأنّ العدد الجملي لعملة الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية يبلغ قرابة 3300 عامل، موزّعين للقيام بأعمال التنظيف والحراسة والجنانة وأحيانا المساعدة في بعض المهام الإدارية.



