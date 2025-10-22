ولاية تونس تعلن عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين للحصول على رخصة تاكسي فردي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3bc76a1f7d4.11186672_mjgfhknopiqel.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت، ولاية تونس، عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين للحصول على رخصة تاكسي فردي بولاية تونس، مرتبة حسب الأولوية.



وأفاد بلاغ صادر عن الولاية أن، عماد بوخريص، والي تونس، أشرف، يوم أمس الثلاثاء، على اجتماع اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل لولاية تونس، بمقر الولاية لتدارس كل المسائل المتعلقة برخص التاكسي الفردي أين تم الحسم خاصة في نتائج الاعتراضات على القائمة الأولية والتداول في شأنها ومصادقة اللجنة عليها.









وقد أعلمت الولاية، في ذات البلاغ، أنه سيتم تعليق هذه القائمات النهائية للمترشحين المقبولين للحصول على رخصة تاكسي فردي بولاية تونس في بهو مقرها.



كما أعلمت مصالح الولاية أنه تم نشر نفس القائمة بموقع الواب الخاص بها www.gouvernorat-tunis.gov.



يشار الى أن عددا من سائقي التاكسي الفردي نظموا في الأشهر الأخيرة سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالاسراع في النظر في مطالبهم.