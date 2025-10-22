Babnet   Latest update 14:09 Tunis

الاحد 26 أكتوبر الجاري يوم بدون سيارات في بلدية الشيحية من ولاية صفاقس

Publié le Mercredi 22 Octobre 2025
      
تنظم، بلدية الشيحية، بالتعاون مع، شبكة المدن المتوسطية، تظاهرة يوم دون سيارات، وذلك يوم الاحد 26 أكتوبر الجاري.

وتندرج هذه التظاهرة البيئية ضمن برنامج التنقل النشيط والذكي بولاية بصفاقس تحت شعار "الشيحية تتنفس".



وسيتم بالمناسبة تنظيم مجموعة من الأنشطة تتمحور حول أهمية استعمال وسائل التنقل النظيف وورشات رسم ومسابقات إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية.

يشار إلى أن ولاية تونس تنظم سنويا ومنذ عدة سنوات تظاهرة يوم من دون سيارة بشارع الحبيب بورقيبة في خطوة للتقليص من التلوث المنجر عن حركة المرور بأهم شارع بالعاصمة.

وتلاقي هذه المبادرات الاستحسان من طرف المواطنين في تأمين محيط نظيف.


الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
