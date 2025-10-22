الاحد 26 أكتوبر الجاري يوم بدون سيارات في بلدية الشيحية من ولاية صفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b33e3ac46109.68342739_epqmfloknhjig.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، بلدية الشيحية، بالتعاون مع، شبكة المدن المتوسطية، تظاهرة يوم دون سيارات، وذلك يوم الاحد 26 أكتوبر الجاري.



وتندرج هذه التظاهرة البيئية ضمن برنامج التنقل النشيط والذكي بولاية بصفاقس تحت شعار "الشيحية تتنفس".









وسيتم بالمناسبة تنظيم مجموعة من الأنشطة تتمحور حول أهمية استعمال وسائل التنقل النظيف وورشات رسم ومسابقات إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية.



يشار إلى أن ولاية تونس تنظم سنويا ومنذ عدة سنوات تظاهرة يوم من دون سيارة بشارع الحبيب بورقيبة في خطوة للتقليص من التلوث المنجر عن حركة المرور بأهم شارع بالعاصمة.



