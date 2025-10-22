Babnet   Latest update 11:25 Tunis

الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو محافظ البنك المركزي إلى التدخّل العاجل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d7a3c623f6105.25679866_fenpimlokgqjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025
      
دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة محافظ البنك المركزي إلى التدخّل العاجل من أجل تيسير الإجراءات البنكية الخاصة بقبول التحويلات بالعملة الصعبة، وتمكين الشباب والمؤسسات من استلام مستحقاتهم دون عراقيل بيروقراطية تُعرقل النشاط الاقتصادي وتُضعف مناخ الثقة.
وأفادت في بلاغ لها الاربعاء انها تتابع بقلق كبير التعطيلات التي يواجهها عدد من الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة والصغرى في ما يتعلق بمداخيلهم بالعملة الصعبة المتأتية من أنشطتهم في مجالات متعددة، خاصة في قطاع الخدمات الرقمية والتصدير.


كما لفتت الجمعية الانتباه إلى الحاجة الملحّة لمراجعة مجلة الصرف الحالية، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والرقمية، وذلك لتمكين كل من يُصدّر خدمات أو سلعا من إدخال العملة الصعبة بسهولة وشفافية.


وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية أن آفاق التشغيل الحقيقية في تونس اليوم تكمن في تصدير الخدمات والمهن المستجدة، التي تعتمد بشكل أساسي على العمل الحرّ كشكل من أشكال التشغيل الحديث والمعتمد في أغلب دول العالم، مشيرة الى ان هذا النموذج الجديد يُمثل فرصة استراتيجية لخلق الثروة، واستيعاب الكفاءات الشابة وجلب العملة الصعبة بطرق مبتكرة ومباشرة.
ولاحظت ان كل تأخير في هذا المسار يُفقد تونس فرصا حقيقية للحصول على العملة الصعبة، ويُضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية مؤكدة أن تبسيط الإجراءات، ورقمنة المعاملات وإلغاء البيروقراطية المفرطة هي مفاتيح أساسية لزيادة موارد البلاد من العملة الصعبة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
 


