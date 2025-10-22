موقع عنق الجمل يستقطب يوميا مئات الزوار مع تواصل أشغال التهيئة والصيانة .. والمطالبة بمزيد العناية بنظافة الموقع

يستقطب الموقع السياحي عنق الجمل، شمالي معتمدية نفطة بالجريد التونسي، يوميا مئات الزوار من جنسيات مختلفة، رغم تواصل أشغال التهيئة والصيانة التي تنفذها وزارة السياحة والصناعات التقليدية عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية بالشراكة مع المجلس الجهوي لولاية توزر منذ نحو ثلاثة أسابيع والتى ستتواصل حتى منتصف شهر ديسمبر.



ولم يكن تواصل الحضيرة، عائقا أمام فتح الفضاء للنشاط السياحي، وفق ما عاينته صحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، إذ يقدم المنتصبون في الفضاء من بين باعة منتجات وأكلات تقليدية وأصحاب جمال ودراجات ذات الدفع الرباعي، خدماتهم للسياح بشكل طبيعي، مع مطالبة عدد من الأدلاء السياحيين والمنتصبين، بتنظيم المنتصبين وتهيئة الموقع وتنظيفه.



ويعتبر ترميم ديكور فيلم "حرب النجوم" ومحيط الديكور، من المطالب المرفوعة في مناسبات عدة من طرف وكالات الأسفار، وفق محمد دردور دليل سياحي يعمل لصالح احدى وكالات الأسفار التى توجه سياحا من جنسيات مختلفة نحو الموقع كل أسبوع.وبين دردور أنه رغم الاستبشار بانطلاق أشغال الترميم والصيانة، إلا أن السياح يلحظون تواصل تكدس الفضلات في المحيط الداخلي للفضاء وخارجه، وهو أمر يمس من قيمة الموقع في تقديره، قائلا إن بعض السياح الأجانب يرون أن الموقع غير مستغل على الوجه الأكمل وأن بإمكان الجهات المعنية استغلاله وترويجه بشكل أفضل حتى يكون أداة جذب سياحي مهم جدا، لاسيما وأن تونس تتوفر على منتج سياحي ثري ومتنوع وجب الحفاظ عليه.من جهتهم، يرى باعة المنتجات التقليدية في الموقع، وهم أساسا من أصيلي مدينة نفطة، أنّ الموقع حافظ على جاذبيته ويستقطب باستمرار أعدادا متفاوتة من السياح، تزيد بشكل ملحوظ في الموسم الشتوي، واعتبروا أن أشغال الصيانة والترميم قد تساهم في حسن تنظيم الموقع بعد ما شهده من تدهور بفعل عوامل المناخ وخاصة الرياح.ويقترح في هذا السياق محمد علي (أحد الباعة)، اخراج المنتصبين من المحيط الداخلي وتهيئة فضاء خارجي لهم يحميهم من أشعة الشمس والرياح ويضمن لهم وصول السائح، معربا عن استعدادهم للتنظم وعدم الانتصاب مجددا داخل الفضاء في حال توفرت الظروف الملائمة، في حين يرى مبروك بن سعيد (احد الباعة)، أن من المهم تنظيم المنتصبين في المحيط الداخلي عبر تهيئة مكان لكل واحد منهم حول ديكور فيلم "حرب النجوم" بشكل دائري يضمن وصول السائح إليهم، ولا يمس من جمالية الديكور، مع التهيئة والصيانة التي يشهدها بما يعيد بريقه مجددا.ومن جهته افاد المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة في تصريح لصحفية "وات"، أن الأشغال المقدرة تكاليفها بحوالي 132 ألف دينار بتمويل من صندوق حماية المناطق السياحية وولاية توزر، تشمل ترميم جدران ديكور فيلم "حرب النجوم" والمكونات الداخلية وقاعة العروض والمجموعة الصحية والحاجز المحيط بديكور الفيلم.وبين ان الأشغال تأتي في سياق التحضير للموسم السياحي من أجل العناية بالمحيط السياحي، ويتزامن مع انطلاق عدة تظاهرات سياحية أبرزها الدورة الثانية من الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية.ولفت إلى أن النظافة وتنظيم الفضاء، من النقاط الأساسية في التدخل الجاري تنفيذه، زيادة عن الجهد المتواصل بالتنسيق مع بلدية نفطة، للنظافة ورفع الفضلات ودعمها في هذا المجال، مؤكدا ضبط برنامج لتنظيم عملية الانتصاب في الموقع السياحي بالشراكة مع الباعة الموجودين.