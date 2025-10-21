14 عملا مسرحيا في المسابقة الرسمية لمهرجان مواسم الإبداع في دورته الثالثة

انتظمت صباح اليوم بقاعة الفن الرابع بالعاصمة ندوة صحفية للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" التي ستلتئم من 24 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025 في عديد الفضاءات في تونس العاصمة وولاية توزر.

وفي إطار ترسيخ لا مركزية الفعل الثقافي، ستنطلق دورة العام الحالي من المهرجان من مدينة توزر في خطوة أولى نحو تأسيس "ملتقى الجنوب للمسرح" بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر.

وأكّد مدير المهرجان الوطني للمسرح التونسي معز المرابط، وهو أيضا المدير العام للمسرح الوطني التونسي، أن الدورة الثالثة من المهرجان الذي ينظمه المسرح الوطني بالشراكة مع جمعية عبد الوهاب بن عياد تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تقوم أساسا على إبراز أهم الإنتاجات المسرحية التونسية الجديدة من خلال المسابقة الرسمية والجوائز التشجيعية. وأوضح أن هذه الجوائز تهدف إلى تثمين التجارب الجديدة وتشجيع المبادرات الفنية في المشهد المسرحي الوطني.



"وراك" (70 دق) للمخرج أوس إبراهيم، من إنتاج شركة أراوس للإنتاج و التوزيع الفني بدعم من وزارة الشؤون الثقافية



"تمثال حجر" (85 دق) من إخراج كريم عاشور وإنتاج شركة جوكر للإنتاج الفني بدعم من وزارة الشؤون الثقافية



" كيما اليوم " لليلى طوبال (90 دق)، من إنتاج المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع شركة فن المقاومة



" رار / Rar" (72 دق) لعز الدين بشير، إنتاج عشتارت للانتاج والتوزيع الفني بدعم من وزارة الشؤون الثقافية



" الوحش فيّ" (50 دق) إخراج محمد البركاتي، إنتاج شركة مسرح بيكولو بنزرت



"لعفرتة"(97 دق)، إخراج يوسف مارس، إنتاج شركة مارس لالنتاج بدعم من وزارة الشؤون الثقافية



"9 أو أرمدجون" (64 دق) إخراج معز القديري، إنتاج شركة فنون التوزيع الريو - تونس بدعم من وزارة الشؤون الثقافية



"الهاربات" (82 دق)، لوفاء الطبوبي، إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج بدعم من وزارة الشؤون الثقافية



"جاكراندا" (120 دق)، لنزار السعيدي، إنتاج المسرح الوطني التونسي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية



" سقوط حر" (74 دق) لنعمان حمدة، انتاج شركة انتراكت للانتاج والتوزيع الفني



" سوڨرا " (74 دق) لحاتم دربال، انتاج شركة Be Actor Studio



"على وجه الخطأ" (62 دق)، لعبد القادر بن سعيد، إنتاج شركة الفنانين التونسيين المتحدين - فضاء المونديال



"سيدة كركوان" (180 دق)، إخراج وجدي القايدي وحسام الساحلي، انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بنابل



وكشف المرابط أن دورة هذا العام تحمل إضافات نوعية مقارنة بالدورات السابقة سواء على مستوى التنظيم أو البرنامج أو الامتداد الجغرافي. إذ تتوزّع فعاليات المهرجان على مرحلتين: الأولى بمدينة توزر من 24 إلى 30 أكتوبر 2025، وتشمل العروض المسرحية والملتقيات الفكرية، فيما تُقام المرحلة الثانية في تونس العاصمة من 1 إلى 8 نوفمبر وتتضمن عروض المسابقة الرسمية التي تضاعف عددها هذا العام، لتشمل 14 عرضا مسرحيا.وأوضح أن أغلب العروض المشاركة في المسابقة هي من إنتاج شركات مسرحية خاصّة، إلى جانب عمل لمركز الفنون الدرامية والركحية بنابل وإنتاجات المسرح الوطني التونسي، وهو ما يعكس تنوّعا وتوازنا في خارطة الإنتاج المسرحي بين القطاعين العام والخاص وفق تعبيره.وبيّن معز المرابط أن المهرجان ينطلق من توزر، في ما يُشبه إعلان ميلاد دورة جديدة تُعيد المسرح إلى فضائه الطبيعي وسط الجمهور وفي قلب المناطق الداخلية. كما تحتضن توزر هذه السنة لأول مرة الملتقى التأسيسي لمسرح الجنوب بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر.وفي حديثه عن البرنامج الفكري، أكد أنه تم تخصيص محور جديد بعنوان "أغورا المواسم" ليكون فضاءً للنقاش حول أهم قضايا المسرح التونسي وأسئلته الجمالية وإشكاليات الإنتاج والعلاقة بالجمهور وكيفية الارتقاء بالفعل المسرحي. كما تنتظم في هذا السياق ندوة فكرية كبرى بالشراكة مع المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" حيث سيتم تخصيص عدد خاص من منشوراته حول المسرح التونسي سيصدر أواخر ديسمبر أو مطلع السنة القادمة. وستكون هذه الندوة مناسبة تجمع باحثين ومبدعين ومفكرين من المسرح والعلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة.أما عبد الواحد مبروك مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر، شريك المسرح الوطني في تأسيس ملتقى الجنوب للمسرح، فقد أشار إلى أن الدورة التأسيسية من الملتقى بما تتضمنه في برنامجها من عروض (22 عرضا)، ستحاكي الخصوصيات الثقافية لتوزر وستسعى للوصول الى أكبر قدر من الجمهور من خلال تقديم عروض في فضاءات غير تقليدية من مختلف المناطق في ولاية توزر.وتولى الباحث ومدير المعهد العالي للفن المسرحي عبد الحليم المسعودي تقديم لمحة عن الندوة الفكرية التي ستنتظم خلال ملتقى الجنوب للمسرح، يومي 25 و 26 أكتوبر ، بالشراكة بين المسرح الوطني التونسي و المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة، وستتناول موضوع "المسرح التونسي: أسئلة "الهوية " و" الغيرية" وتمثلات "الذاتية" نحو "مدرسة " مسرحية تونسية؟".وأشار منصف بن عبد الجليل، مدير مجلة الأكاديمية التونسية لبيت الحكمة، أن فكرة الشراكة مع المسرح الوطني تتنزل في إطار انفتاح المجمع على مختلف المجالات والسعي إلى جعل المجلة قادرة على الوصول إلى مختلف الاختصاصات معلنا أن موضوع العدد القادم من المجلة سيتمحور حول المدرسة المسرحية التونسية.ويشارك في المسابقة الرسمية لهذه التظاهرة، التي تُقام عروضها في العاصمة تونس من 1 إلى 8 نوفمبر 14 عملا مسرحيا من إنتاج سنة 2025. وفضلا عن العروض المسرحية، يضم برنامج الفعاليات التي تقام في تونس عديد الأنشطة التي ستنتظم بالشراكة مع عدد من المؤسسات الثقافية التونسية.ومن بين أهم مكونات هذه الدورة ندوة فكرية ستحتضنها مكتبة البشير سلامة بقاعة الفن الرابع يوم 2 نوفمبر، وتحمل عنوان "أغورا المواسم، المسرح التونسي اليوم: منجزات الحاضر وأسئلة الغد" وسيديرها وليد الدغسني ولطفي العربي السنوسي. ويُشارك في هذه الندوة عدد هام من الباحثين والمسرحيين التونسيين للتطرق لأربعة محاور كبرى وهي، "الجمهور المسرحي: التشخيص والبدائل"، والإنتاج المسرحي: النماذج الممكنة"، و"التوزيع والتدويل: من المحلية إلى العالمية"، و"التكوين كشرط للتجديد والاستمرارية".وسيتم خلال هذا المهرجان تكريم الفنان الراحل الفاضل الجزيري من خلال عرض آخر أعماله المسرحية، "عربون 3"، في اختتام "مواسم الإبداع"، بالإضافة إلى تخصيص ركن لعروض أعمال الفاضل الجزيري، يحمل عنوان "شاشات المواسم"، ويُقام من 3 إلى 7 نوفمبر 2025 بقاعة الفن الرابع، ويضم هذا الركن عرض تسجيلات لأهم الأعمال المسرحية والأشرطة السينمائية لهذا الفنان الذي تُوفي في 11 أوت 2025.كما سيكون لجمهور المهرجان موعد مع معرض بعنوان "مشهديات، المسرحة في أعمال الفنان التشكيلي عادل مقديش" وسيُقام من 1 نوفمبر 2025 ويتواصل إلى غاية 31 جانفي 2026 بقاعة الفن الرابع.وتضم قائمة الأعمال المتنافسة ضمن المسابقة الرسمية المسرحيات التالية://"الزنوس" (104 دق)، إخراج صالح حمودة، إنتاج شركة مسار للإنتاج والتوزيع الفني