معهد الصحافة يستضيف بداية من الأربعاء المؤتمر الدولي ال20 للشبكة البحثية الدولية

يستضيف مخبر البحث الاعلام والاتصال والسّياقات الانتقالية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة، المؤتمر الدولي العشرون للشبكة البحثية الدولية ومتعددة التخصصات حول قضايا واستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت عنوان "تنسيق الذكاءات والديناميكيات التنظيمية"، بداية من يوم غد الأربعاء و إلى غاية الجمعة 24 أكتوبر الجاري .



ويشارك في أشغال هذا المؤتمر، وفق تصريح المنسقة لعلمية للمؤتمر الجامعية يسر الصغير لصحفية مكتب وات بمنوبة، أكاديميون من 8 دول عربية وأجنبية وهي بلجيكا، وفرنسا، واسبانيا، والبرازيل واليونان، والمغرب، والجزائر، سيؤثثون مختلف المداخلات والجلسات الحوارية المبرمجة طيلة ثلاثة أيام.



وتهدف هذه الأيام العلمية، التي ستفتتح بمدرج قرطاج الحداثة بجامعة منوبة، إلى استكشاف تحديات وفرص البيئة المعرفية الجديدة التي ينسجم فيها الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي، وإلى التفكير في الديناميكيات التنظيمية الجديدة وكيفية تنسيقها لتعزيز الابتكار والأداء والاستدامة.وتتنوع المداخلات، وتختلف اهتماماتها، لتشمل قضايا واستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والذكاء الاصطناعي والمنظمات، والكتابة والتفكير في عصر الذكاء الاصطناعي والتعليش المتناغم بين الذكاءات، والسرد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنسيق التربوي، والتأثير الخوارزمي من خلال تحليل ردود فعل الجمهور ديناميكية المنافسة والتكامل بين الخبرة التعليمية ونماذج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التعلم التكيفي، والخدمة في الرياضيات من خلال القصص الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي.كما تسلط مداخلات الأكاديميين من معهد الصحافة وعلوم الاخبار وعدد من المؤسسات الجامعية بتونس، على عدة مسائل تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي وإبداع الطلاب التونسيين في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة التونسية: التمّثلات والاستخدامات، والذكاء العقلي بين الطبيعة والعلم ، ومسارات الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي في التواصل المؤسسي (دراسة تحليلية لخصائص التكامل وآليات التفاعل على المنصات الرقمية)، و تصورات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال الصحي، ودمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات الصحفية في وكالة الأنباء التونسية: بين الخطاب المؤسسي والاستخدام غير الرسمي والحوكمة الناشئة ودمج الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار التلفزيونية الدولية.كما يشهد المؤتمر حلقة نقاش، تتناول الحلول التّقنيّة والديمقراطية الخوارزمية والابتعاد عن التّسييس: من خلال القطاع الرقمي الجديد، فضلا عن مائدة مستديرة حول تنسيق الذكاءات في المؤسسات الإعلاميّة والاتّصاليّة بالشراكة مع برنامج دعم وسائل الإعلام2 وبحضور ممثلي مؤسسات ناشئة في المجال وصحفيين ومختصين.يذكر أن الشبكة البحثية الدولية ومتعددة التخصصات حول قضايا واستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد انطلق نشاطها قبل عشرين عاما، ونظمت مع شركائها 19 مؤتمرا بهدف زيادة الوعي بالطبيعة متعددة التخصصات للبحث في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويتوسع نشاطها بمشاركة أعضاء جدد وتواصل استكشاف تعدد وجهات النظر التي تتناول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التغييرات والتحولات التي تطرأ على المنظمات والمجتمع والثقافة.