البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
دارت اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، والتي شهدت نتائج هامة في المجموعتين الأولى والثانية، عزز من خلالها النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري موقعهما في صدارة الترتيب.

🔷 المجموعة الأولى:


* في قاعة القرجاني

النادي الإفريقي 🆚 الدالية الرياضية بقرمبالية: 82 - 63
* في قاعة بن عمار بحلق الوادي
نجم حلق الوادي 🆚 نادي كرة السلة بالمهدية: 82 - 71
* في قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي 🆚 شبيبة المنازه: 90 - 86

ترتيب المجموعة الأولى:

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ----------------- | ------ | --------- |
| النادي الإفريقي | 12 | 6 |
| النجم الساحلي | 11 | 6 |
| شبيبة المنازه | 9 | 6 |
| نجم حلق الوادي | 8 | 6 |
| الدالية بقرمبالية | 7 | 6 |
| نادي المهدية | 7 | 6 |

🔷 المجموعة الثانية:

* في قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي 🆚 الاتحاد المنستيري: 60 - 71
* في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات 🆚 شبيبة القيروان: 51 - 54
* في قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي 🆚 اتحاد الأنصار: 67 - 60

ترتيب المجموعة الثانية:

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ----------------- | ------ | --------- |
| الاتحاد المنستيري | 11 | 6 |
| الملعب النابلي | 11 | 6 |
| شبيبة القيروان | 11 | 6 |
| النجم الرادسي | 8 | 6 |
| جمعية الحمامات | 7 | 6 |
| اتحاد الأنصار | 6 | 6 |


