آخر أجل للترشح لجائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري يوم 31 جانفي 2026

يتواصل قبول الترشحات لنيل جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري في دورتها العشرين إلى غاية يوم 31 جانفي 2026 (آخر أجل). وسيقع الإعلان عن النتائج في النصف الأول من سنة 2026.

ويمكن للراغبين في الترشح للجائزة اختيار أحد الفروع وهي جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر (80 ألف دولار) وجائزة أفضل ديوان شعر (قيمتها 40 ألف دولار) وجائزة أفضل قصيدة (20 ألف دولار) وجوائز الشعراء الشباب لمن سنهم أقل من 35 سنة (تتضمن جائزتين هما أفضل ديوان شعر قيمتها 20 ألف دولار وأفضل قصيدة وقيمتها 10 آلاف دولار).

أما بالنسبة إلى الجائزة الكبرى وهي الجائزة التقديرية للإبداع الشعري فتبلغ قيمتها 100 ألف دولار ولا تخضع للتحكيم بل لاختيار مجلس أمناء الجائزة، وهي تمنح لشاعر أثرى الشعر العربي.



وبخصوص شروط الترشح لمختلف هذه الفروع ضمن الجائزة فهي مفتوحة لكل الجنسيات من كل الأعمار، مع الإشارة إلى أن جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر تمنح لأعمال تضيف تحليلًا جديدًا أو رؤية منهجية للشعر، ويسمح فقط بترشيح عمل واحد شرط ألا يكون رسالة ماجستير/دكتوراه، وألا يتجاوز صدوره 10 سنوات.وبخصوص جائزة أفضل ديوان شعر فيجب أن يكون صدر خلال آخر 5 سنوات قبل 31 جانفي 2026 ويكون الديوان منشورا ورقيًا فقط.أما جائزة أفضل قصيدة، فيجب أن تكون منشورة في ديوان أو مجلة أو صحيفة أو كتاب خلال آخر عامين. ولا تُقبل القصائد المنشورة إلكترونيًا.وفيما يتعلق بالمترشحين لنيل جوائز الشعراء الشباب، ( أفضل ديوان شعر أو أفضل قصيدة) فإن النشر الورقي شرط أساسي.وتجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح إلا بالترشح لفرع واحد فقط من هذه الفروع مع ضرورة أن تكون القصائد بالعربية الفصحى.ويجب إرسال مطلب ترشح و8 نسخ من العمل، علما أنه لا يُقبل الإنتاج المشترك.ويمكن للجامعات والمؤسسات الثقافية الترشح بالنيابة، (مع موافقة خطية للمرشح) كما يجب أن يرسل كل شخص بصفة فردية سيرة ذاتية مفصلة و3 صور شخصية، وصورة جواز سفر أو بطاقة الهوية .وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الترشح قبل مرور 10 سنوات لمن فاز سابقًا بجوائز المؤسسة، كما لا يحق الترشح لمن تولى عضوية لجنة التحكيم قبل مرور دورتين عن تاريخ ذلك.وترسل النسخ الورقية باسم الأمين العام لمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية إلى مقر المؤسسة في مصر أو على العنوان التالي :egy@albabtaincf.org