اختتام فعاليات الدورة السادسة للصالون الدولي للأجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة

اختتمت اليوم الأحد فعايات الدورة السادسة للصالون الدولي للأجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة الذي انتظم بالمركز التونسي للمعارض والمؤتمرات بالكرم من 15 إلى 19 أكتوبر 2025 ببادرة من الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة

وأكد مدير عام المركز التونسي للمعارض سامي الشامخ، في تصريح لــ/وات/، أن المعرض سجل مشاركة أكثر من 150 عارضا من تونس والخارج

وأبرز أن هذه الدورة، أحدثت حركية اقتصادية وكانت فرصة لتوفير حاجيات السوق المحلية من كاميرات مراقبة ومعدات وتجهيزات الوقاية والسلامة وذلك لمزيد إحكام سلامة المنشآت وحمايتها ، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال



واستقطبت الدورة مزودين أجانب لضمان المنافسة في مجال تكنولوجيات السلامة وتوفير الفرصة للمهنيين التونسيين لإجراء لقاءات ثنائية مع نظرائهم من البلدان الأجنبية المشاركة لتبادل الخبرات والوقوف على أهم المستجدات في المجالوعقدت على هامش الصالون الذي ينتظم كل سنتين، عدة ندوات ولقاءات وورشات تكوينية على مستوى أجنحة الصالون للترويج لهذه التقنيات وحفز الشباب خاصة لولوج عالم السلامة الإلكترونية ومواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع الذي أصبح ضمن القطاعات الحيوية ذات الجدوى الاقتصاديةوابرز سامي الشامخ ، أن الصالون سجل مشاركة كل من الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا ونيجيريا والكمرون وبوركينا فاسو ومريتانياوقال في هذا السياق ، " نحن نسعى مع تحسن الوضع الاقتصادي في بلادنا إلى الى مزيد توسيع المشاركة الدولية واستجلاب أسواق أوروبية وافريقية جديدة وحفز المستثمرين التونسيين على دخول مجالات السلامة الإلكترونية من الباب الكبير "ومن جهته، طالب ناصر الياتوجي وكيل مؤسسة مختصة في السلامة الإلكترونية ، بتنظيم القطاع وإصدار قانون يضمن مجال التدخل للتقليص من التدخلات العشوائية ومقاومة الأسواق الموازية بالإضافة إلى إصدار كراس شروط لتنظيم القطاع وفتح المجال للراغبين في الاستثمار واستقطاب الشركات الناشئة وتوفير مواطنشغل في مجال أصبح اليوم من ضروريات الحياة العصرية لكونة يعمل على مجابهة المخاطر بجميع شواربهاوللتذكير فقد انتظمت هذه الدورة ، بالتوازي مع الصالون الدولي للكهرباء والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والدورة 14 لصالون المشاريع السكنية والتمويل، وشهدت اقبالا لافتا للمهنيين والصناعيين والمواطنين ومن تونس والمغرب وعدة بلدان إفريقية وأجنبية