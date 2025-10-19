مشروع قانون المالية 2026 يقترح اقتطاعات جديدة لدعم صناديق الضمان الاجتماعي وتوسيع مصادر تمويلها

يطرح مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة الرامية إلى تعزيز تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك في إطار ما يعتبره المشروع «خيارًا استراتيجيا لضمان استدامة المنظومة الاجتماعية».



### زيادات في الأداءات والرسوم



### رسوم جديدة على الفواتير والاستهلاك



### مساهمات استثنائية على القطاعات المالية والاقتصادية



### مساهمات على خدمات النقل وكراء السيارات



### تحويل الموارد لتمويل الضمان الاجتماعي



الهدف المعلن: إنقاذ صناديق الضمان الاجتماعي



تضمّن الفصل 21 من مشروع القانون مقترحات لزيادة عدد من الأداءات والتوظيفات الجبائية، أبرزها:الخاص بهبات العقارات بين الأقارب من الدرجة الأولى (الأصول والفروع والأزواج) منعلى كل كراس شروط غير خاضع لمعلوم الطابع الجبائي الخاص.على كل عملية شحن للهاتف الجوال تُساوي أو تتجاوز 5 دنانير.على المشاركة في الألعاب والمسابقات عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة.بـالصادرة عن المساحات التجارية الكبرى التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 دينار، وعلى الفواتير التي تتجاوز 100 دينار.ينص مشروع القانون علىعلى:* البنوك والمؤسسات المالية* شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي* صندوق المشتركين* شركات الاتصالات* وكلاء بيع السياراتمع* اقتطاعمن قبل مؤسسات كراء السيارات، يتم دفعها شهريًا وفق آليات الأداء على القيمة المضافة.يقترح المشروع توجيهلفائدة حساب «تنويع مصادر الضمان الاجتماعي» المُحدث بموجب قانون المالية لسنة 2021.كما يشمل اقتطاع نسب من المعاليم التالية:تؤكد الوثيقة المرفقة بمشروع القانون أنّ هذه الاقتطاعات تهدف إلى، التي تواجه عجزًا متفاقمًا منذ سنوات، مع التأكيد على أنّ هذه الإجراءات تمثل «مساهمة اجتماعية تضامنية»، وليست مجرد ضرائب جديدة.