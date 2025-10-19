Babnet   Latest update 14:03 Tunis

جمعية مرضى السرطان تنظّم قافلة صحية للتقصي المبكر عن سرطان الثّدي بولاية جندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/norancancer.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 14:03
      
تنظم جمعية مرضى السرطان، قافلة صحية للتقصي المبكر عن سرطان الثدي بالمستشفى المحلي ومركز الامراض السرطانية بولاية جندوبة، بداية من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، وفق ما أفادت، رئيسة الجمعية روضة زروق.

ويشارك في هذه القافلة عدد من إطارات طبية وشبه طبية، حسب ما أوضحته اليوم، رئيسة الجمعية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بالأساس، طبيب مختصّ في الأورام السرطانية، وطبيبان مختصان في أمراض النساء والتوليد وطبيبان مختصان في الأشعة وسبع قابلات.

وتهدف هذه المبادرة، التي تدرج في إطار الإحتفال بشهر أكتوبر الوردي، إلى تقديم عيادات مجانية لفائدة النساء بالجهات الداخلية، وتوعيتهنّ وتحسيسهنّ بضرورة التقصي المبكّر عن سرطان الثدي الذي يزيد من فرص الشفاء إلى نسبة 90%.

وذكرت أن سرطان الثدي هو أول سرطان يصيب النساء في تونس، حيث أن امرأة من بين ثماني تونسيات تصاب بسرطان الثدي، ويشكل وحده 30% من مجموع سرطانات النساء.


