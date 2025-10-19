تونس تترشح للدور النهائي لكأس العالم للروبوتات القتالية في شهر ديسمبر المقبل

تمكن فريق من المهندسين التونسيين ، خلال مشاركته في بطولة العالم للروبوتات القتالية وزن 110 كغ، المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، من الترشح للدور النهائي لكـأس العالم في شهر ديسمبر المقبل .



واعتبرت عمادة المهندسين التونسيين، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، 'فايسبوك' أن مشاركة أول دولة عربية وافريقية



في أبرز التظاهرات الهندسية على الصعيد الدولي، يعد انجازا تاريخيا يبرهن على أن الاستثمار في الهندسة هو السبيل الامثل لتحقيق النمو الاقتصادي.يشار، الى أن تونس كانت أول بلد عربي وافريقي يشارك في هذه البطولة العالمية من خلال فريق من المهندسين التونسيين الشبان يقوم بابتكار وتطوير الروبوتات القتالية، وقد سبق أن شارك في بطولات دولية في الهند والمغربThe Battle of Robotهي مسابقة دولية تنتظم سنويا وتُعد من أكبر البطولات العالمية في مجال الروبوتات القتالية، تتنافس فيها فرق من مختلف الدول على تصميم وبناء روبوتات قادرة على خوض مواجهات تقنية وهندسية حقيقية داخل حلبة باستخدام أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والميكانيك والتحكم عن بُعد