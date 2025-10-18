Babnet   Latest update 21:44 Tunis

بطولة ايطاليا - نابولي يخسر 1-صفر أمام تورينو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3e91d0fe524.35388581_oqfmhieklnpjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 20:21 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تعرض نابولي، المبتلى بالإصابات، لهزيمة مريرة 1-صفر أمام مضيفه تورينو في البطولة الإيطالية لكرة القدم اليوم السبت بهدف سجله جيوفاني سيميوني.

وكان حامل اللقب يفتقد جهود الثنائي سكوت مكتوميناي وراسموس هويلوند بسبب الإصابة، وواجه صعوبة في إيجاد إيقاعه الهجومي.

وهذه الهزيمة الثانية لنابولي في البطولة هذا الموسم ليتساوى برصيد 15 نقطة في الصدارة مع روما الذي يواجه إنتر ميلان في وقت لاحق اليوم.

وسجل سيميوني، المعار إلى تورينو من نابولي، هدف المباراة الوحيد بعد 32 دقيقة من البداية، إذ انقض على كرة مرتدة وضعها في الشباك.
وسيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وشن هجوما شرسا بحثا عن هدف التعادل لكنه لم يتمكن من تهديد المرمى.
وظن نوا لانغ أنه سجل هدف التعادل لنابولي في الوقت بدل الضائع، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316894


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
22°-19
27°-18
30°-20
29°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    