استعدادا للمونديال: المنتخب التونسي للكبريات يفوز في الاختبار الودي الثاني على المنتخب الفرنسي تحت 19 عاما 29-23

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6068b854ed54d6.38045194_emljkifphgqno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 20:23
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات على المنتخب الفرنسي دون 19 عاما بنتيجة 29-23 في المباراة الودية الثانية التي اقيمت بينهما اليوم السبت بقاعة قرمبالية في اطار استعدادات العناصر الوطنية لبطولة العالم التي ستقام بهولندا وألمانيا خلال الفترة المتراوحة بين 26 نوفمبر و14 ديسمبر 2025.
وانتهت المباراة الودية الاولى التي دارت امس الجمعة بفوز المنتخب الفرنسي 26-25.
يذكر أنّ المنتخب التونسي سيخوض الدور الأول لبطولة العالم بمدينة دين بوش الهولندية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من فرنسا، بولونيا والصين.

ويتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى للدور الرئيسي.


