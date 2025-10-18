رابطة الأبطال الإفريقية – الدور التمهيدي الثاني (ذهاب): الترجي الرياضي يقترب من دور المجموعات بانتصار ثمين خارج الديار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3e0fb40de15.45176206_hmkfeiqgplnoj.jpg width=100 align=left border=0>

وضع الترجي الرياضي التونسي قدمًا أولى في دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه راحيمو البوركيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي دارت اليوم على ملعب 4 أوت بواغادوغو، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.



وجاء هدف الترجي في الدقيقة 45 عن طريق المهاجم الفرنسي الإيفواري فلوريان دانهو، الذي استغل ركلة ركنية ليسكن الكرة برأسية دقيقة في شباك الفريق المنافس، مانحًا فريق باب سويقة أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب.









وتقام مباراة العودة يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء، حيث سيكون الترجي أمام فرصة حاسمة لحسم العبور إلى دور المجموعات أمام جماهيره.



وخاض الفريق التونسي اللقاء منقوصًا من عدة ركائز أساسية بداعي الإصابة، من بينهم ياسين مرياح ومحمد أمين توغاي ويان ساس ويوسف البلايلي، غير أنه نجح بفضل خبرته القارية في السيطرة على مجريات اللقاء أمام منافس يخوض مشاركته الثانية فقط في تاريخ رابطة الأبطال الإفريقية.



هذا الفوز يمنح الترجي أفضلية معنوية كبيرة قبل موقعة الإياب، ويعزز حظوظه في بلوغ دور المجموعات ومواصلة مشواره القاري بثبات.

