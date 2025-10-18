Babnet   Latest update 20:11 Tunis

بطولة افريقيا لكرة الطاولة: المنتخب التونسي للكبريات ينهزم في الدور ربع النهائي امام اوغندا 2-3

Publié le Samedi 18 Octobre 2025
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة الطاولة للكبريات اليوم السبت امام المنتخب الاوغندي بنتيجة 2-3 في الدور ربع النهائي لبطولة افريقيا المقامة فعالياتها في القاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وكان المنتخب المتكون من الخماسي فدوى القارصي وعبير الحاج صالح ومرام الزغلامي وآلاء السعيدي وبلقيس السويسي ضمن تأهله الى بطولة العالم المقررة بلندن سنة 2026 بعد ترشحه الى دور الثمانية بفوزه أمس الجمعة على نظيره الرواندي بنتيجة 3-0 وحلوله ثانيا في المجموعة الثالثة خلف المنتخب الجزائري ومتقدما على منتخبي رواندا والغابون.

ومن جهة اخرى، يلاقي المنتخب التونسي للأكابر الذي ضمن بدوره تأهله الى بطولة العالم لندن 2026 نظيره النيجيري في وقت لاحق من اليوم السبت في الدور ربع النهائي.

ويشار الى ان المنتخب المتكون من الخماسي مشعل صبحي وبوبكر بوراس ويوسف العيدلي ووسيم الصيد وامير الصيد ضمن بدوره تأهله الى بطولة العالم لندن 2026 منذ امس الجمعة اثر تحقيقه فوزين ضمن منافسات المجموعة الرابعة على حساب كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0 يوم الخميس ثم على مدغشقر بنتيجة 3-1 امس الجمعة، ليتصدر المجموعة الرابعة بانتصاره الثالث اليوم السبت على نظيره الاوغندي 3-0.


