هيئة السوق المالية تنظم فعاليتها الخاصة بأسبوع المستثمر العالمي من 20 إلى 24 أكتوبر 2025

تنظم هيئة السوق المالية فعاليتها الوطنية الخاصة بأسبوع المستثمر العالمي، من 20 إلى 24 أكتوبر 2025 ، تحت شعار يركز على التكنولوجيا والتمويل الرقمي والوقاية من الاحتيال والتلاعب.



وستشارك الهيئة، للسنة السادسة على التوالي في فعاليات "اسبوع المستثمر العالمي"، وهي تظاهرة دولية تشرف على تنظيمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تضم أغلب السلطات الرقابية للأسواق المالية في العالم.









وستشهد هذه المناسبة، وفق بلاغ صادر، أمس الجمعة، عن الهيئة، مشاركة واسعة من هيئات تعديلية ومؤسسات مالية من مختلف القارات، بما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الحملة العالمية الهادفة إلى تعزيز التثقيف المالي وحماية المستثمرين.



وستتضمن الأنشطة المبرمجة، نشر محتوى تثقيفي رقمي حول المواضيع الرئيسية لأسبوع المستثمر العالمي 2025، مع مكون دولي يعكس ثمرة التعاون القائم بين هيئة السوق المالية والبنك المركزي الفرنسي ممثلا في إدارة التكوين المالي ، من خلال نشر ورقتين بيداغوجيتين جديدتين، الأولى حول تكنولوجيا "البلوكشين" والثانية حول آلية التسنيد.



كما ستقوم الهيئة بنشر "دليل للمستثمر الذكي"، المنجز في إطار التعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، دعما لجهود التوعية وحماية المستثمر.



