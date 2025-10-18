مدنين: استكمال تجهيز كلّ قاعات المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بجربة ميدون بأجهزة عرض ضوئي ببادرة من أولياء التلاميذ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66be2c44625ac8.07420796_glnkqpojfemih.jpg width=100 align=left border=0>

استُكمل تجهيز كل قاعات المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بجربة ميدون، وعددها 10 قاعات، بتقنية العرض الضوئي، وذلك في إطار مبادرة تطوعيّة أطلقها عدد من الأولياء.

وتأتي هذه المبادرة، التي تهدف إلى مواكبة التطوّر التكنولوجي وتوظيف الرقمنة في التعليم، في اطار انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها، وانخراط الولي الطوعي في جهود العناية بالمؤسسة التربوية والارتقاء بها إلى الأفضل من باب المسؤولية الجماعية المشتركة.

وثمّن المندوب الجهوي للتربية بمدنين، توفيق بن محمود، خلال تكريم الأولياء المساهمين في تجهيز كامل قاعات المدرسة بأجهزة العرض، هذه المبادرة التي تعكس وعي الولي وانخراطه المسؤول في توفير فضاء تربوي محفّز ومشجع للعلم والمعرفة.





يذكر أن مبادرات الأولياء ومكوّنات المجتمع المدني لمعاضدة المؤسسات التربوية في ولاية مدنين متعدّدة وتتخذ عدة أشكال (بناء، تهيئة صيانة، توفير تجهيزات مختلفة...).