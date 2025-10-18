وزارة الدفاع تنعى أمير اللواء المتقاعد من البحرية محمد الشاذلي الشريف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3cf28eb1f43.01463791_gehmkqpjlifno.jpg width=100 align=left border=0>

نعت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، أمير اللواء المتقاعد من البحرية محمد الشاذلي الشريف، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن سن تناهز 83 عاما، متقدّمة بأحرّ التعازي إلى عائلته وأقربائه، وراجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه.



وأفادت وزارة الدفاع في بلاغها، بأن الفقيد ولد في 2 جويلية 1942 بمدينة رادس (ولاية بن عروس) والتحق بصفوف الجيش الوطني في سبتمبر 1965 ، وتلقى تكوينه العسكري بفرنسا وتخرج في اختصاص قيادة سفن، قبل أن يتابع دروس مدرسة الحربية العليا بفرنسا ودروس معهد الدفاع الوطني بتونس.









وأوردت أن الفقيد تقلد طيلة مسيرته المهنية عدّة مسؤوليات، أهمّها رئيس أركان جيش البحر من 1989 إلى سنة 1997، ومتفقد عام للقوات المسلحة، وملحق عسكري مساعد لدى سفارة تونس بفرنسا، وملحق عسكري بحري وجوي بسفارة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية. كما درّس بالمعهد الوطني للمهندسين الفلاحيين اختصاص هندسة الصيد البحري.



وأضافت أنه تحصّل على الوسام العسكري، والصنف الأكبر من وسام الجمهورية، والصنف الثاني من وسام الشرف للأمن الوطني، والصنف الثالث من وسامي جوقة الشرف والاستحقاق الفرنسيّين، والصنف الثاني من وسام الاستحقاق الأمريكي.



