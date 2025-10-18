Babnet   Latest update 18:44 Tunis

وزارة الدفاع تنعى أمير اللواء المتقاعد من البحرية محمد الشاذلي الشريف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3cf28eb1f43.01463791_gehmkqpjlifno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 18:31 قراءة: 0 د, 55 ث
      
نعت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، أمير اللواء المتقاعد من البحرية محمد الشاذلي الشريف، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن سن تناهز 83 عاما، متقدّمة بأحرّ التعازي إلى عائلته وأقربائه، وراجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه.

وأفادت وزارة الدفاع في بلاغها، بأن الفقيد ولد في 2 جويلية 1942 بمدينة رادس (ولاية بن عروس) والتحق بصفوف الجيش الوطني في سبتمبر 1965 ، وتلقى تكوينه العسكري بفرنسا وتخرج في اختصاص قيادة سفن، قبل أن يتابع دروس مدرسة الحربية العليا بفرنسا ودروس معهد الدفاع الوطني بتونس.



وأوردت أن الفقيد تقلد طيلة مسيرته المهنية عدّة مسؤوليات، أهمّها رئيس أركان جيش البحر من 1989 إلى سنة 1997، ومتفقد عام للقوات المسلحة، وملحق عسكري مساعد لدى سفارة تونس بفرنسا، وملحق عسكري بحري وجوي بسفارة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية. كما درّس بالمعهد الوطني للمهندسين الفلاحيين اختصاص هندسة الصيد البحري.

وأضافت أنه تحصّل على الوسام العسكري، والصنف الأكبر من وسام الجمهورية، والصنف الثاني من وسام الشرف للأمن الوطني، والصنف الثالث من وسامي جوقة الشرف والاستحقاق الفرنسيّين، والصنف الثاني من وسام الاستحقاق الأمريكي.

وأشارت الى أن الفقيد غادر صفوف الجيش الوطني منذ غرة فيفري 2001.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316880


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
23°-19
26°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    