كأس السوبر الإفريقي: بيراميدز المصري يحرز اللقب على حساب نهضة بركان

أحرز نادي بيراميدز المصري لقب كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم 2025 إثر تغلبه على نهضة بركان المغربي الذي يدربه التونسي معين الشعباني بنتيجة هدف دون مقابل، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب 30 جوان بالقاهرة.

وسجل هدف نادي بيراميدز فيستون مايلي في الدقيقة 75.

وهو اللقب الاول لنادي بيراميدز في مسابقة كاس السوبر ليخلف مواطنه الزمالك.





ويجمع السوبر الافريقي بين الفائز برابطة الابطال الافريقية (بيراميدز) والحائز على كاس الكونفدرالية (نهضة بركان).