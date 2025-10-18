Babnet   Latest update 18:44 Tunis

تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس محور لقاء وزير التجهيز بسفير الصين بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3cd042043d5.10895772_fqpilmgnohekj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 18:22 قراءة: 0 د, 16 ث
      
بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيّس سعيّد، استقبل وزير التّجهيز والإسكان صلاح الزواري، صباح يوم السّبت 18 أكتوبر 2025، سفير جمهوريّة الصّين الشّعبية بتونس وان لي.

وخصص اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، للتّباحث بخصوص مسألة تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس ومعالجة الانبعاثات والتّسرّبات الغازيّة منه والقضاء على أسبابها ووضع حدّ للتّلوث البيئي بالجهة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316878


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
23°-19
26°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    