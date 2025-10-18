تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس محور لقاء وزير التجهيز بسفير الصين بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3cd042043d5.10895772_fqpilmgnohekj.jpg width=100 align=left border=0>

بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيّس سعيّد، استقبل وزير التّجهيز والإسكان صلاح الزواري، صباح يوم السّبت 18 أكتوبر 2025، سفير جمهوريّة الصّين الشّعبية بتونس وان لي.



وخصص اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، للتّباحث بخصوص مسألة تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس ومعالجة الانبعاثات والتّسرّبات الغازيّة منه والقضاء على أسبابها ووضع حدّ للتّلوث البيئي بالجهة.





