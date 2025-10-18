نقابة أطباء الاسنان تدعو الى التعجيل بحلول جذرية ونهائية لملف التلوث في ولايتي قفصة وقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68091d3d970bc0.25718940_pminjgholfekq.jpg width=100 align=left border=0>

عبّر أعضاء المكتب الوطني لنقابة أطباء أسنان تونس، اليوم السبت، عن مساندتهم المطلقة للتحرك الاحتجاجي للمتساكنين بقابس على خلفية المطالبة بوقف التلوث المنبعث من الأنشطة المرتبطة بالصناعات الفسفاطية، داعين الى التعجيل بوضع حلول جذرية ونهائية لملف التلوث في ولايتي قفصة وقابس.



وأكدت النقابة، في بيان لها، أن التدخلات من شأنها أن تحفظ سلامة المواطنين وتقيهم التبعات الصحية والبيئية الخطيرة، مطالبة سلطة القرار برصد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحويل مشهد التلوث القائم إلى صناعات نظيفة تحترم البيئة ولا تهدد الإنسان.









يذكر أن المستشفى الجامعي بقابس، استقبل يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، حالات اختناق جديدة لتلاميذ من المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام بقابس جراء الانبعاثات الغازية للوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، وفق ما أفاد به مصدر طبّي مسؤول بالمستشفى لـ/وات/.



وشهدت الجهة تنظيم تحركات اجتماعية ببادرة من مكونات من المجتمع المدني وبمشاركة المئات من المتساكنين، للمطالبة بوضع حد للانبعاثات الغازية والتلوث الذي يسببه المجمع الكيميائي، والتدخل العاجل لوقف نشاطه الملوث. يذكر أن المستشفى الجامعي بقابس، استقبل يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، حالات اختناق جديدة لتلاميذ من المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام بقابس جراء الانبعاثات الغازية للوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، وفق ما أفاد به مصدر طبّي مسؤول بالمستشفى لـ/وات/.وشهدت الجهة تنظيم تحركات اجتماعية ببادرة من مكونات من المجتمع المدني وبمشاركة المئات من المتساكنين، للمطالبة بوضع حد للانبعاثات الغازية والتلوث الذي يسببه المجمع الكيميائي، والتدخل العاجل لوقف نشاطه الملوث.