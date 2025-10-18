Babnet   Latest update 20:11 Tunis

نقابة أطباء الاسنان تدعو الى التعجيل بحلول جذرية ونهائية لملف التلوث في ولايتي قفصة وقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68091d3d970bc0.25718940_pminjgholfekq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 19:20 قراءة: 0 د, 44 ث
      
عبّر أعضاء المكتب الوطني لنقابة أطباء أسنان تونس، اليوم السبت، عن مساندتهم المطلقة للتحرك الاحتجاجي للمتساكنين بقابس على خلفية المطالبة بوقف التلوث المنبعث من الأنشطة المرتبطة بالصناعات الفسفاطية، داعين الى التعجيل بوضع حلول جذرية ونهائية لملف التلوث في ولايتي قفصة وقابس.
 
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن التدخلات من شأنها أن تحفظ سلامة المواطنين وتقيهم التبعات الصحية والبيئية الخطيرة، مطالبة سلطة القرار برصد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحويل مشهد التلوث القائم إلى صناعات نظيفة تحترم البيئة ولا تهدد الإنسان.

 

يذكر أن المستشفى الجامعي بقابس، استقبل يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، حالات اختناق جديدة لتلاميذ من المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام بقابس جراء الانبعاثات الغازية للوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، وفق ما أفاد به مصدر طبّي مسؤول بالمستشفى لـ/وات/.
 
وشهدت الجهة تنظيم تحركات اجتماعية ببادرة من مكونات من المجتمع المدني وبمشاركة المئات من المتساكنين، للمطالبة بوضع حد للانبعاثات الغازية والتلوث الذي يسببه المجمع الكيميائي، والتدخل العاجل لوقف نشاطه الملوث.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316877


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
22°-19
26°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    