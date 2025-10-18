Babnet   Latest update 18:44 Tunis

مرصد المرور يدعو مستعملي الطريق الى توخي الحذر على خلفية تقلبات جوية متوقعة يومي السبت والأحد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 18:18 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اصدر المرصد الوطني لسلامة المرور مساء السبت بلاغا مروريا على خلفية التوقعات والتقلبات الجوية الهامة المنتظرة مساء اليوم السبت ويوم غد الأحد والمتمثلة في أمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات وصعوبة في حركة المرور في مناطق الجنوب وتشمل جهات الوسط والشمال الغربي مع تساقط البرد.
ودعا المرصد سائقي السيارات و الدراجات النارية  الى التخفيف من السرعة على الطرقات ومضاعفة مسافة الأمان وتفقد العربات و الدراجات وتجنب اية محاولة لعبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه.
وطالب المرصد في بلاغه مستعملي الطريق من السائقين باستعمال الأضواء كما دعا المترجلين الى الانتباه و الابتعاد عن حافة الطرقات.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد ذكر  في وقت سابق في نشرة متابعة أن نزول الأمطار، سيتواصل هذا اليوم السبت   بمناطق الجنوب لتشمل لاحقا جهات الوسط والشمال الغربي حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الولايات مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كلم / س أثناء ظهور السحب الرعدية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316876


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
23°-19
26°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    