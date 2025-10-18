الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يعلن عن إضراب عام يوم الثلاثاء 21 أكتوبر

أعلنت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بقابس عن تنفيذ إضراب عام جهوي يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، وذلك وفق بيان نُشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".