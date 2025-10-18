Babnet   Latest update 18:44 Tunis

الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يعلن عن إضراب عام يوم الثلاثاء 21 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2801d59a6b4.80607101_pqjengfmliohk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 17:43 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أعلنت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بقابس عن تنفيذ إضراب عام جهوي يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، وذلك وفق بيان نُشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316875


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
23°-19
26°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    