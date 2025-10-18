بطولة العالم للووشو كونغ فو للأساليب التقليدية: ياسين القادري يحرز البرونزية ويرفع رصيد المشاركة التونسية الى 4 ميداليات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3e433dfe907.89157533_lmqnohgkipfej.jpg width=100 align=left border=0>

أحرز ياسين القادري ميدالية برونزية في بطولة العالم للووشو كونغ فو للأساليب التقليدية المقامة فعالياتها بالصين من 14 الى 20 اكتوبر، رافعا بذلك رصيد المشاركة التونسية الى فضيتين وبرونزيتين.

وكانت المشاركة التونسية استهلت مشوارها أمس بفضية عن طريق رافد المبروك قبل أن تحرز اليوم السبت ميدالية فضية عن طريق ألاء الصغير واخرى برونزية عن طريق زينب المناعي.

يذكر أنّ تونس تشارك في بطولة العالم بـ 4 رياضيين هم رافد المبروك وياسين القادري والاء الصغير وزينب المناعي.