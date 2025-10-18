Babnet   Latest update 13:45 Tunis

انطلاق فعاليات التظاهرة التوعوية التي ينظمها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بهدف نشر ثقافة التبرع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63454f8d73d5f5.47569332_lpnijokfqeghm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Octobre 2025
      
تنطلق بداية من عشية اليوم السبت بالضاحية الشمالية بالمرسى، وإلى غاية يوم غد 19 أكتوبر الجاري، فعاليات التظاهرة التوعوية التي ينظمها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، بهدف نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من المرضى في قائمة الانتظار.

وبينت منسقة في المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، بثينة زناد في تصريح لـ/وات/ اليوم، أن هذه التظاهرة تأتي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الموافق لـ17 أكتوبر من كل سنة. وسيتم تخصيص خيمات في اليوم الاول من التظاهرة لتسليط الضوء على أهمية التبرع بالأعضاء والتعريف بكيفية التبرع للعموم.



وتشارك في هذه التظاهرة وزارة الشؤون الدينية من أجل حث الناس على التبرع بالاستناد إلى المقاربة الدينية إضافة إلى الشرطة الفنية والعلمية التي ستسهل عملية أخذ البصمات والإجراءات اللازمة لتغيير بطاقة التعريف واستخراجها في ظرف يومين فقط بعد إضافة صفة متبرع بالأعضاء.

كما سيحضر في هذه المبادرة، إطارات طبية وجمعيات تُعنى بالصحة على غرار جمعية مرضى الكلى وجمعية أمراض القلب والشرايين والتي ستؤمن عيادات طبية وتقدم نصائح توعوية للوقاية من الأمراض التي تؤدي للقصور النهائي للأعضاء.

وأفادت المنسقة أن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ينظم في اليوم الثاني من هذه التظاهرة، ماراطون الخطوات الخضراء للجري في مسافات 1 و 5 و 10 كلم، والذي يمثل شكلا من أشكال المبادرات التوعوية للتشجيع على التبرع .

وأضافت ان عدد المسجلين بلغ إلى حد الآن 2000 شخصا ولايزال التسجيل مفتوحا للعموم لافتة الى أنه سيتم تكريم عائلات وافقوا على التبرع بأعضاء أقربائهم في حالة موت سريري بالإضافة إلى المرضى المسجلين بقائمة الانتظار.

يذكر أن المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وأستاذ جراحة القلب جلال الزيادي أوضح، يوم الخميس الفارط، خلال ندوة صحفية، انتظمت بمقر المركز، أن وضعية التبرع شهدت تحسنا نسبيا خلال السنة الحالية، حيث تم إلى غاية 30 سبتمبر تنفيذ تسع عمليات أخذ أعضاء مكّنت من أكثر من 20 عملية زرع كلى و6 عمليات زرع قلب و5 عمليات زرع كبد، إلا أن قائمة الانتظار تبقى طويلة، إذ يفوق عدد المرضى المنتظرين لزرع الكلى 1500 شخص، فيما ينتظر نحو 50 مريضا عمليات زرع قلب، ويترقّب عدد مماثل لهم عمليات زرع كبد.


Babnet

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

