الاتحاد المنستيري ينفصل عن المدرب منتصر الوحيشي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3d7476fef99.09050977_phgijfqeonmlk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Octobre 2025
      
اعلن الاتحاد المنستيري اليوم السبت عبر صفحته الرسمية إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب فريق اكابر كرة القدم منتصر الوحيشي بالتراضي.
وتاتي هذه القطيعة بعد الخسارة الثقيلة التي تكبدها الفريق امام شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية نظيفة امس الجمعة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الابطال الافريقية.
وفي سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى، حقق منتصر الوحيشي مع الاتحاد المنستيري 4 انتصارات مقابل خمسة تعادلات ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وكان الاتحاد المنستيري تعاقد مع منتصر الوحيشي في جويلية الماضي.


