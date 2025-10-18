صفاقس: إمكانية حصول إضطراب على مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وقرقنة بسبب سوء الاحوال الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63288786c65844.80890257_hmqjolpnekfgi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، في بلاغ لها، اليوم السبت، عن إمكانية حصول إضطراب على مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وجزيرة قرقنة، المبرمجة لليوم.

وجاء في البلاغ ، أن الإضطراب المتوقع على سفرات اللود المبرمجة بين صفاقس وقرقنة، لليوم السبت، يأتي تبعا للنشرة الجوية الخاصة عدد 161، بتاريخ 18 أكتوبر.

واضاف البلاغ انه سيتم إعلام المسافرين عبر اللود، باي تغيير في نظام السفرات.





