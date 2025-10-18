تونس تنطلق في حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "سيدي مرزوق" مع تواصل تراجع الإنتاج الوطني من النفط

أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم بأن السلطات المختصة شرعت خلال شهر أوت 2025 في حفر بئر استكشافية جديدة في إطار رخصة "سيدي مرزوق"، في خطوة تهدف إلى دعم نشاط البحث عن المحروقات وتعويض التراجع الطبيعي في الإنتاج.



عمليات تطوير سابقة



تراجع في الإنتاج الوطني



تحديات هيكلية تواجه القطاع



الرخص والامتيازات الحالية



وأشار المرصد إلى أنه تم خلال شهر جانفي 2025 حفر بئر تطويرية ضمن رخصة "شرقي"، تلتها بئر تطويرية ثانية في مارس من السنة نفسها، ما يعكس تواصل الجهود لتعزيز إنتاج الحقول القائمة.وبيّنت البيانات أن، مسجلًا انخفاضًا بنسبةمقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغ آنذاك 0.94 مليون طن مكافئ نفط.كما سجل إنتاج(بما في ذلك إنتاج معمل قابس) انخفاضًا بنسبةليصل إلىمقابلخلال الفترة نفسها من العام السابق.وأكد المرصد أن قطاع استكشاف وتطوير المحروقات ما يزال يواجه عدة تحديات منذ سنوات، أبرزها:* تذبذب أسعار النفط العالمية* تداعيات جائحة كوفيد-19* تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية* التراجع الطبيعي للإنتاج في معظم الحقولووفق ذات المصدر، بلغ عدد رخص البحث والاستكشاف سارية المفعول إلى موفى أوت 2025 حوالي، فيما منحت الدولة، من بينها