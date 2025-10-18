Babnet   Latest update 10:24 Tunis

تونس تنطلق في حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "سيدي مرزوق" مع تواصل تراجع الإنتاج الوطني من النفط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621f0cc9b336b9.31342832_peqlnfijmkohg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 10:20 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم بأن السلطات المختصة شرعت خلال شهر أوت 2025 في حفر بئر استكشافية جديدة في إطار رخصة "سيدي مرزوق"، في خطوة تهدف إلى دعم نشاط البحث عن المحروقات وتعويض التراجع الطبيعي في الإنتاج.

عمليات تطوير سابقة


وأشار المرصد إلى أنه تم خلال شهر جانفي 2025 حفر بئر تطويرية ضمن رخصة "شرقي"، تلتها بئر تطويرية ثانية في مارس من السنة نفسها، ما يعكس تواصل الجهود لتعزيز إنتاج الحقول القائمة.


تراجع في الإنتاج الوطني

وبيّنت البيانات أن الإنتاج الوطني من النفط بلغ موفى أوت 2025 نحو 0.86 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغ آنذاك 0.94 مليون طن مكافئ نفط.

كما سجل إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك إنتاج معمل قابس) انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة ليصل إلى 86 ألف طن مكافئ نفط مقابل 95 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.

تحديات هيكلية تواجه القطاع

وأكد المرصد أن قطاع استكشاف وتطوير المحروقات ما يزال يواجه عدة تحديات منذ سنوات، أبرزها:

* تذبذب أسعار النفط العالمية
* تداعيات جائحة كوفيد-19
* تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية
* التراجع الطبيعي للإنتاج في معظم الحقول

الرخص والامتيازات الحالية

ووفق ذات المصدر، بلغ عدد رخص البحث والاستكشاف سارية المفعول إلى موفى أوت 2025 حوالي 15 رخصة، فيما منحت الدولة 56 امتياز استغلال، من بينها 44 امتيازًا في طور الإنتاج.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316852


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
22°-18
27°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    