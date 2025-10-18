تونس تنطلق في حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "سيدي مرزوق" مع تواصل تراجع الإنتاج الوطني من النفط
أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم بأن السلطات المختصة شرعت خلال شهر أوت 2025 في حفر بئر استكشافية جديدة في إطار رخصة "سيدي مرزوق"، في خطوة تهدف إلى دعم نشاط البحث عن المحروقات وتعويض التراجع الطبيعي في الإنتاج.
عمليات تطوير سابقة
عمليات تطوير سابقة
وأشار المرصد إلى أنه تم خلال شهر جانفي 2025 حفر بئر تطويرية ضمن رخصة "شرقي"، تلتها بئر تطويرية ثانية في مارس من السنة نفسها، ما يعكس تواصل الجهود لتعزيز إنتاج الحقول القائمة.
تراجع في الإنتاج الوطنيوبيّنت البيانات أن الإنتاج الوطني من النفط بلغ موفى أوت 2025 نحو 0.86 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغ آنذاك 0.94 مليون طن مكافئ نفط.
كما سجل إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك إنتاج معمل قابس) انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة ليصل إلى 86 ألف طن مكافئ نفط مقابل 95 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.
تحديات هيكلية تواجه القطاعوأكد المرصد أن قطاع استكشاف وتطوير المحروقات ما يزال يواجه عدة تحديات منذ سنوات، أبرزها:
* تذبذب أسعار النفط العالمية
* تداعيات جائحة كوفيد-19
* تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية
* التراجع الطبيعي للإنتاج في معظم الحقول
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316852