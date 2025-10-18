Babnet   Latest update 13:45 Tunis

"الخطاب الدّينــي الرّشيد وحماية الأسرة من التفكّك: المضامين والآليات" محور ورشة عمل بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3473c632299.59193267_hjolnikpefqgm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 13:11 قراءة: 1 د, 22 ث
      
انتظمت مؤخرا بتونس العاصمة ورشة عمل تحت عنوان "الخطاب الدّينــي الرّشيد وحماية الأسرة من التفكّك: المضامين والآليات"، وذلك ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية ، وبالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة للصّحة الإنجابيّة

واكدت رئيسة الدّيوان، غفران الساحلي لدى افتتاحها اشغال الورشة ان تونس عوّلت على العنصر البشري في عملية بناء المجتمع ،وخاصة الأسرة إيمانا منها بأنّها خليّة أساسيّة في رسم ملامح البلدان المتحضّرة والمتطوّرة

وطرحت غفران السّاحلي المفهوم الدّيني والقانوني والاجتماعي للأسرة ،مشيرة إلى اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بهذه اللّبنة من المجتمع، بالاضافة الى اهتمام الدّستور التونسي بها ،وإفراد الفصل 12 من الباب الأول منها للحديث عنها ، حيث نص على أنها الخليّة الأساسيّة للمجتمع، وعلى الدّولة حمايتها"

وسلطت الضوء في هذا السياق، على دور وزارة الشؤون الدّينية في تكريس خطاب ديني من شانه توعية المواطنين بضرورة تفادي الأسباب التي تهدّد الأسرة ،وإيجاد الآليات والمضامين لمجابهة التفكّك ،والحثّ على الترابط والاحترام والتكامل بين أفرادها من مختلف الأعمار
كما استدلت رئيسة الدّيوان بخطّة العمل التي أعدّتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول التماسك الأسري 2025/2035 ،وخصّصت ضمنها محورا عن دور وزارة الشؤون الدّينية في تعزيز الحوار الأسري عن طريق خطاب ديني مسؤول ينبذ الفرقة ،ويدعو للحوار والأخلاق الحميدة
ومن جهته، لفت رئيس الجمعيّة التونسيّة للصّحة الإنجابيّة ،فتحي غديرة الى دور الوعّاظ والإطارات المسجديّة في الجوامع من أجل تقديم خطاب دينـي رصين ،مؤكّدا سعيهم لمزيد التنسيق مع الوزارة من أجل نشر الثقافة الصحيّة وتمكين الأئمة والوعّاظ من معارف في مواضيع مختلفة ،منها العناية بالصحة في شهر رمضان ،والتحسيس بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والشهائد الطبيّة عند الزواج...
وتضمنت الورشة عديد المداخلات تمحورت بالخصوص حول "خطة العمل الوطنية حول التماسك الأسري في أفق 2035 "،و"دور الخطبة الجمعية في ضمان التماسك الأسري.. المضامين والآليات"،و"دور المؤدب في تعزيز التماسك الأسري"


السبت 18 أوكتوبر 2025






