Babnet   Latest update 07:34 Tunis

وزارة التجهيز:جلسة عمل حول تحسين الخدمات ببطاحات جربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b7afaeb062d69.32303773_lkjmqoiengfph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 07:26 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في إطار الحرص على ضمان استمرارية المرفق العام وتحسين جودة الخدمات لفائدة متساكني ومُرتادي جزيرة جربة ،التأمت يوم الجمعة جلسة عمل تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري ، خُصّصت للنظر في وضعية بطاحات جربة بحضور المدير العام التنسيق بين الادارات الجوية ،والمدير الجهوي للتجهيز بمدنين، وثلة من اطارات الوزارة

وتطرقت الجلسة ، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"،الى عدة نقاط من بينها تطوير أساليب التصرف والتسيير لتحسين الخدمات،وضمان استمرارية المرفق العام ،وتوفير الظروف الملائمة لعمل البطاحات بما يستجيب لتطلعات المواطنين

وأوصى الوزير بصيانة الأسطول القابل للاستعمال وضمان جاهزيته ،وإنجاز الأشغال الضرورية لضمان الجاهزية الوظيفية لبقية الأسطول، بالاضافة الى الإعلان عن طلب عروض لإعداد الدراسات المتعلقة باقتناء بطاح جديد بطاقة استيعاب أكبر، وتطوير منظومة السلامة والاستخلاص، ودعم قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين والتأهيل للإطارات المشرفة على هذا المرفق لتأمين حسن سير العمل



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316841


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
22°-18
27°-18
28°-20
27°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    