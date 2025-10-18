وزارة التجهيز:جلسة عمل حول تحسين الخدمات ببطاحات جربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b7afaeb062d69.32303773_lkjmqoiengfph.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار الحرص على ضمان استمرارية المرفق العام وتحسين جودة الخدمات لفائدة متساكني ومُرتادي جزيرة جربة ،التأمت يوم الجمعة جلسة عمل تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري ، خُصّصت للنظر في وضعية بطاحات جربة بحضور المدير العام التنسيق بين الادارات الجوية ،والمدير الجهوي للتجهيز بمدنين، وثلة من اطارات الوزارة



وتطرقت الجلسة ، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"،الى عدة نقاط من بينها تطوير أساليب التصرف والتسيير لتحسين الخدمات،وضمان استمرارية المرفق العام ،وتوفير الظروف الملائمة لعمل البطاحات بما يستجيب لتطلعات المواطنين





وأوصى الوزير بصيانة الأسطول القابل للاستعمال وضمان جاهزيته ،وإنجاز الأشغال الضرورية لضمان الجاهزية الوظيفية لبقية الأسطول، بالاضافة الى الإعلان عن طلب عروض لإعداد الدراسات المتعلقة باقتناء بطاح جديد بطاقة استيعاب أكبر، وتطوير منظومة السلامة والاستخلاص، ودعم قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين والتأهيل للإطارات المشرفة على هذا المرفق لتأمين حسن سير العمل



