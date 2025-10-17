مشروع قانون المالية لسنة 2026: إحداث خط تمويل بـ20 مليون دينار لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f22e548dc739.70351493_nleqpmjofhigk.jpg width=100 align=left border=0>

يقرّ الفصل 38 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث خط تمويل جديد بقيمة 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُوجَّه لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، بهدف تمكينها من قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد.



قروض بشروط ميسّرة وتمويل شامل للأنشطة الاقتصادية





وتُخصَّص هذه القروض لتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، على أن يتم تسديدها في أجل أقصاه ست سنوات، منها سنة واحدة إمهال.





إشراف البنك التونسي للتضامن

وسيتولى البنك التونسي للتضامن التصرف في هذا الخط التمويلي بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية ووزارة التشغيل، تُحدَّد من خلالها شروط وإجراءات التصرف في هذه الآلية.



