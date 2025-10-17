Babnet   Latest update 13:09 Tunis

مشروع قانون المالية 2026 : إحداث خطوط تمويل جديدة لدعم الشركات الأهلية والاستثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 12:45
      
يقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، وذلك بهدف دعم تمويلها وتسريع نسق إحداثها بما يساهم في تحقيق التنمية والتشغيل، إلى جانب إحداث خطوط تمويل جديدة لتعزيز الاستثمار في الجهات الأقل نموًا.

خط تمويل بـ15 مليون دينار لفائدة الجهات الأقل تنمية


وينصّ الفصل 24 من المشروع على إحداث خط تمويل جديد بقيمة 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصَّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية، وفق مؤشرات التنمية الجهوية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.

وسيُمنح الأولوية في الانتفاع بهذه القروض للجهات الأقل تنمية.

10 ملايين دينار لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال

كما نصّ الفصل 26 من المشروع على إحداث خط تمويل جديد بقيمة 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصَّص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال للمؤسسات، بشروط تفاضلية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.

23 مليون دينار لدعم الباعثين والمؤسسات الصغرى

وفي إطار دعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، تضمّن الفصل 27 من المشروع إحداث خط تمويل بقيمة 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصَّص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، لفائدة أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى، وذلك خلال الفترة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2026.


الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
