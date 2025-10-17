مشروع قانون المالية 2026 : إحداث خطوط تمويل جديدة لدعم الشركات الأهلية والاستثمار

يقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، وذلك بهدف دعم تمويلها وتسريع نسق إحداثها بما يساهم في تحقيق التنمية والتشغيل، إلى جانب إحداث خطوط تمويل جديدة لتعزيز الاستثمار في الجهات الأقل نموًا.



خط تمويل بـ15 مليون دينار لفائدة الجهات الأقل تنمية



10 ملايين دينار لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال



23 مليون دينار لدعم الباعثين والمؤسسات الصغرى



وينصّمن المشروع على إحداثعلى موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصَّصلتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية، وفق، خلال الفترة الممتدة منوسيُمنحكما نصّمن المشروع علىعلى موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصَّص لتمويلللمؤسسات، بشروط تفاضلية، خلال الفترة الممتدة منوفي إطار دعم، تضمّنمن المشروع إحداثعلى موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصَّص لإسناد، لفائدة أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى، وذلك خلال الفترة من