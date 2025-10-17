الرابطة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arbitre2017.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقرّرة يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر 2025، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الظهر:



المجموعة الأولى





السبت 18 أكتوبر 2025





* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – أمل حمام سوسة → فادي بوخريص

* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – مكارم المهدية → محمد العاقل

* ملعب مساكن: هلال مساكن – نادي حمام الأنف → رضا الشويحي

* ملعب الشابة: هلال الشابة – اتحاد تطاوين → سفيان الورتاني

* ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس → عبد السلام ماني

* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة → حسام بن ساسي

* ملعب عقارب: كوكب عقارب – الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة → عبد الحميد بدر الدين



المجموعة الثانية

السبت 18 أكتوبر 2025



* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – أمل بوشمة → منتصر عمار



الأحد 19 أكتوبر 2025



* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين → حمزة الوسلاتي

* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – النادي القربي → إسماعيل بوقلية

* ملعب جلمة: نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد → محمد شعبان

* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – قوافل قفصة → منتصر بلعربي

* ملعب الرديف: هلال الرديف – جندوبة الرياضية → جاسر قيراط

* ملعب قابس: الملعب القابسي – جمعية أريانة → (أجّلت إلى موعد لاحق) جمعية مقرين – أمل حمام سوسة →اتحاد بوسالم – مكارم المهدية →هلال مساكن – نادي حمام الأنف →هلال الشابة – اتحاد تطاوين →بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس →سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة →كوكب عقارب – الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة →تقدم ساقية الداير – أمل بوشمة →القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين →اتحاد قصور الساف – النادي القربي →نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد →مستقبل القصرين – قوافل قفصة →هلال الرديف – جندوبة الرياضية →الملعب القابسي – جمعية أريانة →