الرابطة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقرّرة يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر 2025، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الظهر:
المجموعة الأولى
السبت 18 أكتوبر 2025
* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – أمل حمام سوسة → فادي بوخريص
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – مكارم المهدية → محمد العاقل
* ملعب مساكن: هلال مساكن – نادي حمام الأنف → رضا الشويحي
* ملعب الشابة: هلال الشابة – اتحاد تطاوين → سفيان الورتاني
* ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس → عبد السلام ماني
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة → حسام بن ساسي
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة → عبد الحميد بدر الدين
المجموعة الثانية

السبت 18 أكتوبر 2025
* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – أمل بوشمة → منتصر عمار
الأحد 19 أكتوبر 2025
* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين → حمزة الوسلاتي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – النادي القربي → إسماعيل بوقلية
* ملعب جلمة: نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد → محمد شعبان
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – قوافل قفصة → منتصر بلعربي
* ملعب الرديف: هلال الرديف – جندوبة الرياضية → جاسر قيراط
* ملعب قابس: الملعب القابسي – جمعية أريانة → (أجّلت إلى موعد لاحق)
