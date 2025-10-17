Babnet   Latest update 09:32 Tunis

الرابطة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arbitre2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 09:32
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقرّرة يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر 2025، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الظهر:

المجموعة الأولى


السبت 18 أكتوبر 2025


* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – أمل حمام سوسة → فادي بوخريص
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – مكارم المهدية → محمد العاقل
* ملعب مساكن: هلال مساكن – نادي حمام الأنف → رضا الشويحي
* ملعب الشابة: هلال الشابة – اتحاد تطاوين → سفيان الورتاني
* ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس → عبد السلام ماني
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة → حسام بن ساسي
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة → عبد الحميد بدر الدين

المجموعة الثانية

السبت 18 أكتوبر 2025

* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – أمل بوشمة → منتصر عمار

الأحد 19 أكتوبر 2025

* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين → حمزة الوسلاتي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – النادي القربي → إسماعيل بوقلية
* ملعب جلمة: نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد → محمد شعبان
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – قوافل قفصة → منتصر بلعربي
* ملعب الرديف: هلال الرديف – جندوبة الرياضية → جاسر قيراط
* ملعب قابس: الملعب القابسي – جمعية أريانة → (أجّلت إلى موعد لاحق)


