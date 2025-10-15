وزارة الفلاحة تعلن عن التمديد في غلق موسم صيد الأخطبوط لموسم 2024/2025 بشهر &1649;خر
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الإربعاء،عن التمديد في غلق موسم صيد الأخطبوط لموسم 2024/2025،بشهر ٱخر من 15 أكتوبر الجاري إلى 15 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار المحافظة على الثروة السمكية وضمان إستدامة مصائد الأخطبوط في المياه التونسية.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار المحافظة على الثروة السمكية وضمان إستدامة مصائد الأخطبوط في المياه التونسية.
وذكرت الوزارة في هذا الصدد، أن الحجم القانوني المسموح بصيده هو 1 كلغ كحدّ أدنى.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316704