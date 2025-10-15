Babnet   Latest update 22:04 Tunis

وزارة الفلاحة تعلن عن التمديد في غلق موسم صيد الأخطبوط لموسم 2024/2025 بشهر &1649;خر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67e6a8b6528b95.25018714_qhkgmofelpjin.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 20:48 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الإربعاء،عن التمديد في غلق موسم صيد الأخطبوط لموسم 2024/2025،بشهر ٱخر من 15 أكتوبر الجاري إلى 15 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار المحافظة على الثروة السمكية وضمان إستدامة مصائد الأخطبوط في المياه التونسية.




وذكرت الوزارة في هذا الصدد، أن الحجم القانوني المسموح بصيده هو 1 كلغ كحدّ أدنى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316704


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أوكتوبر 2025 | 23 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:45
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
26°-19
26°-18
26°-20
22°-19
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    