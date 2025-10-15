Babnet   Latest update 22:04 Tunis

النظام الاقتصادي والمالي الياباني محور محاضرة بالمدرسة الوطنية للادارة ضمن سلسلة محاضرات "كرسي جايكا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68efda6c0467f8.86797236_jlkigeoqmfnhp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 21:10
      
احتضنت المدرسة الوطنية للإدارة، امس الثلاثاء، محاضرة قدّمها الأستاذ الجامعي الياباني، الذي يدرس في المدرسة الدولية لاستراتيجيات الأعمال في اليابان (جامعة هيتوتشوباشي) والخبير السابق في المجال البنكي بالبنك المركزي بطوكيو، كاي ايشيرو اينابا، باللغة الإنقليزية، حول "عملية التحديث في اليابان في المجالين الجبائي والنقدي".

واستعرض اينابا خلال هذه المحاضرة التي انتظمت، امس الثلاثاء، وشارك فيها ممثلون عن كل من وزارة المالية والمدرسة الوطنية للإدارة بالإضافة إلى تلاميذ الفترة الأولى من المرحلة العليا، أبرز خصائص التجربة اليابانية في مجالي السياسة الجبائية والنقدية وأهم الإصلاحات المالية، وفق ما نشرته المدرسة الوطنية للادارة، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك" يوم امس.




وضمّ الوفد الياباني الذي استقبلته مديرة المدرسة الوطنية للادارة، خولة العبيدي، ممثلة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس، مياتا مايمي، وعددا من إطاراتها، حيث تم التأكيد على أهمية برامج التعاون القائم بين المدرسة والوكالة والحرص على مزيد تعزيزه.

وقد تم تخصيص جزء هام من اللقاء لتنظيم نقاش تفاعلي بين الأستاذ المحاضر والمشاركين في هذا النشاط.


وافادت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي من جهتها في بلاغ نشرته على صفحتها على "فايسبوك، الاربعاء، ان هذا الحدث يعد جزء من سلسلة محاضرات "كرسي جايكا" التي يقدمها أساتذة وخبراء يابانيون بارزون، بهدف تبادل المعرفة مع طلاب الجامعات الشريكة في العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجربة التنموية في اليابان في عدة مجالات مثل التاريخ والاقتصاد والصناعة والمالية وغيرها.


